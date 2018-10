Bianca Rus a făcut nunta! Iată cum a arătat rochia de mireasă

Bianca Rus a făcut nunta, weekendul acesta, după ce – în luna mai – se cununase civil cu Antonio, alesul inimii ei. Petrecerea a avut la Sat-Mare, iar vedeta a posta pe Facebook o fotografie în care apare îmbrăcată în rochie de mireasă.

Din câte se poate observa în respectiva fotografie postată pe pagina sa de Facebook, bruneta a optat pentru o rochie stil prințesă, cu un decolteul impresionant. Rochia i-a scos în evidență bustul voluptuos.

Ținuta a fost accesorizată cu o coroană asemănătoare cu a unei regine.

Bianca Rus a făcut nunta. La începutul acestui an a slăbit 11 kilograme!

„Am slăbit 11 kilograme În doua luni. Eu sunt foarte sincerĂ, am spus cam totul. Îmi era un pic fricĂ, mi-am schimbat stilul de viațî. Nu știam dacă o să pot mânca tot ce îmi spune domnul doctor. Mi-era teama că o să mă îngraă după ce o să mă operez. L-am si întrebat pe domnul doctor. În primele 10 zile am băut zeama de compot și supă. Am slabit 6 kilograme. Apoi, 10 zile de mâncare pasată: supă cremă de legume, cărnița. Nu pot sa mănanc carne aproape deloc. Nu știu de ce. Am văzut că tot scad în greutate dacă mă țin de treabă. Apoi, etapa a treia înseamnă mâncare moale. Mă enervează că nu gasesc portii mici în magazine”, spunea Bianca Rus la Kanal D.

