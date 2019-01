Bianca și Alex Bodi s-au împăcat! Avertismentul uluitor pe care Botezatu i l-a dat milionarului: ”Dificilă, geloasă şi vulcanică!”

Cătălin Botezatu a reacționat, după ce Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au împăcat! Designerul are o simpatie aparte pentru Bianca Drăgușanu, practic, femeia pe care el a creat-o, la un moment dat fiind chiar aproape de un mariaj cu ea.

„Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar şi este foarte sensibilă. Suferă când se ceartă cu cineva. Mi-a plâns în braţe de multe ori după diferite divergenţe avute cu oameni pe care i-a ajutat. Ea se macină mult când este atacată gratuit, chiar dacă nu o arată. Am mai remarcat de la început la ea şi că este o fată inteligentă şi ambiţioasă. Şi uite că a reuşit să facă tot ce şi-a propus. Am iubit-o mult, iar acum suntem foarte buni prieteni”, a spus Botezatu recent.

„Credeţi-mă că Bianca Drăguşanu este o femeie greu de uitat, pentru unii chiar imposibil… Sunt unele urmaşe ale Evei care pur şi simplu îţi intră în sânge şi dau dependenţă. Să fim serioşi, bărbaţii nu fac pasiuni pentru femei cuminţi şi liniştite…Bianca este dificilă, geloasă până la extreme uneori, şi vulcanică, dar are şi părţi minunate care, combinate cu cele întunecate, dau un întreg letal pentru orice bărbat. Să vedem dacă Alex Bodi este suficient de puternic încât să gestioneze o explozie de femeie cum este Bianca”, a declarat Cătălin Botezatu pentru WOWbiz.ro.