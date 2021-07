Bilanțul infectărilor cu SARS-CoV-2 în România, 10 iulie 2021. Tulpina Delta va aduce un nou val de COVID în Europa, au avertizat specialiștii

Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică (GCS) au publicat bilanțul infectărilor cu SARS-CoV-2 în România, valabil pentru azi, 10 iulie 2021. Pe de altă parte, specialiștii de peste hotare au transmis că tulpina Delta va aduce un nou val de COVID în Europa.

Bilanțul infectărilor cu SARS-CoV-2 în România, 10 iulie 2021

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 36 cazuri noi de persoane infectate cu maladia COVID- 19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, s-a transmis pe stirioficiale.ro.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 291. Dintre acestea, 54 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.465.487 de teste RT-PCR și 1.572.856 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.763 de teste RT-PCR (4.350 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.413 la cerere) și 12.068 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 2.001 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 657 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 22.285 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 23 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 321 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 733 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Specialiști: Tulpina Delta va aduce un nou val de COVID în Europa

Potrivit celor mai noi informații date publicității de specialiști, Africa de Sud este copleşită de numărul de bolnavi cu noul coronavirus. În Australia, oraşul Sydney, cu 4 milioane de locuitori, a intrat în carantină, relatează stirileprotv.ro. Şi Israelul a anunţat că impune carantina obligatorie pentru toţi turiștii, chiar şi pentru cei vaccinaţi anti-COVID.

Noi restricţii sunt anunţate şi în Olanda. Iar în Spania, la Barcelona, numărul cazurilor a crescut de 7 ori, în ultimele două săptămâni.

“Eram la serviciu, când am aflat că un coleg a fost infectat cu COVID-19. Nu am avut nici cea mai mică bănuială, dar el a infectat pe toată lumea. Adevărul e că eu unul nu am crezut că o să mă infectez vreodată cu acest virus. Nu am crezut, la fel ca majoritatea, dar acum cred. Când te afectează această boală, o iei în serios”, a povestit un pacient, conform sursei citate mai sus.

“Prognoza noastră este că internările în spitale vor continua să crească dacă nu se vor aplica măsuri drastice la nivel naţional”, a declarat Juan Pablo Horcajada, medic.

Germanii au luat măsuri de precauţie şi au declarat întreaga Şpanie drept zonă de risc. Ei dau vina pe varianta Delta, care este predominantă în peninsulă iberică, dar și în Germania, unde reprezintă două treimi din noile cazuri de infectare.

Aceeaşi tulpină a virusului se extinde şi în Olanda, mai ales în rândul tinerilor. Drept urmare, premierul ţării a anunţat noi restricţii asupra funcţionării cluburilor de noapte, restaurantelor şi festivalurilor de muzică, la numai două săptămâni după ce aceste măsuri fuseseră ridicate.

