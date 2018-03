Biletul zilei: Avem 16 variante câștigătoare în luna martie » Vezi pe ce investim astăzi!

Încă o zi în care am pariat inspirat și încă un bilet câștigător. Ieri am făcut profit cu un duel din liga secundă fotbalistică a României, dar și cu meciul dintre Ostapenko și Svitolina de la Miami Open. La jocul dintre Balotești și Dunărea Călărași am mizat pe 3 sau mai multe goluri. S-au înscris exact 3, în confruntarea câștigată cu 2-1 de oaspeți. Pentru sfertul de finală de la Miami, pronosticul indicat solicita cel puțin 18 game-uri. Ostapenko s-a impus cu 2-0, după doua seturi încheiate în tie-break.

Pariurile simple ne pot aduce și astăzi pe plus. Pariem pe minimum două goluri înscrise în Empoli – Salernitana, meci din Serie B ce va opune două dintre cele mai ofensive formații ale ligii. Mai mult, în cele 31 de jocuri ale lui Empoli, liderul la zi al clasamentului, s-au marcat nu mai puțin de 105 goluri.

Mizăm și pe cel puțin o repriză câștigată de Blackburn, acasă, cu Bradford. În cazul unui succes contra celei de-a 10-a clasate, Blackburn, echipă cu 17 rezultate pozitive în 19 partide pe teren propriu, revine pe primul loc al ierarhiei din League One.

Avem un pronostic și pe tenis. Alex Zverev și Coric se vor afla pentrua 3-a oară față în față, de această dată în sferturile Miami Open. Coric își conduce rivalulul cu 2-0 în partidele directe, ambele încheiate după ce și tenismenul german și-a adjudecat set. Putem asista la încă o încleștare echilibrată, cu 20 sau mai multe game-uri jucate.

BLACKBURN – BRADFORD GAZDELE CÂŞTIGĂ CEL PUŢIN O REPRIZĂ COTA 1.24

A. ZVEREV – CORIC PESTE 19.5 GAMEURI COTA 1.32

EMPOLI – SALERNITANA PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.24

COTA TOTALĂ: 2.02