Biletul zilei de ieri câștigător »»Astăzi țintim un nou profit mizând 100% pe Europa League!

Ieri ne-am dublat impreuna investitia. Am mizat pe succestul moldovenilor de la S. Tiraspol în duelul cu Torpedo Kutaisi (3-0) si pe victoria la minim doua goluri diferenta a norvegienilor de la Rosenborg in partida cu Valur (3-1).

Astazi mizam pe 3 confruntari din Europa League.

Incepand cu ora 16:00 Tobol Kostany va primi vizita celor de la Samtredia. In tur, gruparea georgiana a pierdut cu 1-0 si foarte probabil va suferi inca o infrangere astazi avand in vedere ca Samtredia are mari probleme financiare, multi dintre jucatorii importanti au parasit echipa, iar antrenorul este unul nou. Asadar pariem 1 solist.

Pentru a doua selectie mergem in Insulele Feroe, acolo unde Runavik va primi vizita celor de la Hiberninan. In prima mansa, formatia scotiana s-a impus cu 6-1. Mizam pe un nou succes al scotienilor.

Inchidem cota 2 cu duelul dintre Osijek si Petrocub. In tur, formatia croata a dominat partida, dar facut doar o remiza, 1-1. Acum, pe teren propriu, Osijek este mare favorita sa se impuna si speram sa nu asistam la un rezultat surprinzator. Mizam simplu 1 solist.

Biletul zilei

Ora 16:00, Tobol – Samtredia,

gazdele sa castige, cota 1.25

ora 21:45, Runavik – Hibernian,

oaspetii sa castige, cota 1.335

ora 21:45, Osijek – Petrocub,

gazdele sa castige, cota 1.22

Cota totala: 2.06