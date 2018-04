Biletul zilei: Profit maxim în luna aprilie! Vezi ce ponturi sunt selectate pentru astăzi »»

Toate cele 3 variante de bilet al lunii în curs au fost câștigătoare! Ieri am investit din nou cu succes, pe plus aducându-ne pariurile pe goluri și cornere. Am pariat pe minim 9 lovituri de la colțul terenului în Juventus – Real Madrid și am avut parte de 11. Pentru întâlnirile Sevilla – Bayern Munchen și Fulham – Leeds, pariurile au fost identice: peste 1.5 goluri. Trupa din Munchen este cu un pas în semifinalele Ligii Campionilor, după succesul cu 2-1 din Andalusia, în timp ce Fulham a câștigat cu 2-0 contra ”păunilor”, apropiindu-se la doar 5 puncte de locul 2 din Championship, cel care asigură promovarea directă în prima ligă engleză.

Pe varianta de bilet a zilei am inclus exclusiv meciuri cu greutate. Pariem pe cele două confruntări din Liga Campionilor, dar și pe un nou episod din Derby Della Mandonnina.

În super confruntarea orașului Milano, formația pregătită de Gatusso își joacă ultima șansă de calificare în sezonul viitor din Champions League. Inter, chiar a 4-a clasată, are opt puncte avans, iar o remiză, nu mai vorbim de un eșec, i-ar scoate pe ”rossonerri” din bătălia pentru Big 4 din Serie A Inter s-ar mulțumi cu un punct în derby, dar experimentatul Spaletti știe că acesta nu va putea fi obținut adoptând o tactică de așteptare, contra unei formații din ce în ce mai ofensive și eficiente. Așteptăm o partidă disputată, așa cum au fost și ultimele patru partide directe din campionat, încheiate cu minim trei goluri. Noi ne mulțumim cu două în această seară.

Pentru duelurile din Liga Campionilor, am selectat variantele cele mai simple de pariere. Mizăm pe victoria Barcelonei cu AS Roma, o formație inferioară catalanilor la mai toate capitolele. La sfertul de finală britanic, pronosticul indicat este pe 2 sau mai multe goluri. Între cele două rivale din Premier League am asistat constant la meciuri spectaculoase. Drept dovadă, chiar dubla din actualul sezon intern, ce a consemnat nu mai puțin de 12 goluri. Pe Anfield, ”cetățenii” au pierdut cu 3-4, singurul eșec din campionat în curs pentru formația lui Guardiola.

Ora 19:30 AC Milan – Inter, Peste 1,5 goluri – Cota 1.35

Ora 21:45 Barcelona – AS Roma, 1 – Cota 1.24

Ora 21:45 Liverpool – Manchester City, Peste 1,5 goluri – Cota 1.20