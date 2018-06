Biletul Zilei »Setați pe câștig mizăm pe goluri!

Astăzi ne-am îndreptat atenția către 3 selecții cu mari șanse de reușită, cu meciuri din Norvegia, Suedia și MLS.

Valerenga este pe locul 8 cu 22 de puncte având după 14 runde un golaveraj de 17-19 în timp ce Bodo/Glimt este pe locul 12 cu 14 puncte cu un golaveraj de 13-15. La acest meci vom miza pe goluri, selecția noastră pentru acest meci este de 2-6 goluri.

În Suedia, Degerfors este pe locul 7 având o medie de peste un gol atât la goluri marcate cât și primite. În 14 meciuri, Degerfors are 20 de goluri marcate și 22 primite. Adversara, IF Frej, este pe locul 13 cu 13 puncte având 17 goluri marcate și 26 primite în 14 partide. Și aici am ales să mizăm pe goluri, selecția fiind 2-6 reușite!

A treia și ultima selecție din biletul zilei vine din MLS, acolo unde Chiacgo Fire o va întâlni pe New York City FC. De remarcat este faptul că ambele grupări înscriu și primesc goluri cu ușurință. Pariem pe cel puțin două goluri în meci, selecție care a fost câștigătoare în toate cele 16 runde disputate de New York City în acest sezon.

Biletul zilei

VALERENGA – BODO/GLIMT 2-6 GOLURI COTA 1.27

DEGERFORS – IK FREJ 2-6 GOLURI COTA 1.23

CHICAGO – NEW YORK CITY 2-5 GOLURI COTA 1.30

COTA TOTALĂ 2.03