Black Friday România 2019. Lista magazinelor participante la reducerile din Vinerea Neagra

Black Friday 2019 în România se apropie cu pași repezi, iar magazinele se pregătesc deja pentru marile reduceri din luna noiembrie. În lista participanților la reducerile din Vinerea Neagră se regăsesc magazine din cele mai diverse domenii.

Ca în fiecare an, și în 2019, la finalul lunii noiembrie, are loc evenimentul care deja a creat isterie în ultimii ani și în România, Black Friday sau Vinerea Neagră. Așadar, cel mai probabil reducerile de Black Friday vor atrage milioane de români şi în acest an.

Ce magazine participă la Black Friday România 2019

O parte dintre magazine și-au anunțat deja participarea la Black Friday 2019 în România, însă multe o vor face și în perioada ce urmează până la marele eveniment. Iată o parte dintre magazinele care vor participa la reducerile din Vinerea Neagră.

Black Friday România 2019 magazine de IT&C, foto, telefoane, electronice și electrocasnice

Elefant.ro

Flanco

EvoMAG

eMag

Cel.ro

Altex

F64.ro

AVmall

Yellow Store

Black Friday România 2019 magazine de haine, încălțăminte și accesorii fashion

Fashion Days

Elefant.ro

emag.ro

Answear.ro

Dasha.ro

Jolidon

Zoot

depurtat.ro

mycloset.ro

Black Friday România 2019 magazine de cosmetice și de îngrijire personală

esteto.ro

Elefant.ro

emag.ro

Avon Best Value

Dasha.ro

Black Friday România 2019 magazine de ceasuri și bijuterii

WatchShop.ro

emag.ro

Elefant.ro

Cautceas.ro

Secundar.ro

Dasha.ro

Black Friday România 2019 magazine de cărți și materiale didactice

Elefant.ro

emag.ro

Libris.ro

Books Express

Cărturești

Black Friday România 2019 magazine de jucării și produse pentru copii

Elefant.ro

emag.ro

Nichiduță.ro

Best Kids

Chicco

Jucarie.ro

Noriel

Black Friday România 2019 magazine de bilete, cazare, city break-uri, vacanțe

Booking.com

fly-go.ro

veltravel.ro

Când se dă startul reducerilor de Black Friday 2019 la eMAG

La începutul lunii octombrie, eMag a stabilit data la care vor avea loc, în acest an, reducerile pentru Black Friday 2019 eMAG. Românii care vor să beneficieze de un preţ excelent pentru produse IT&C, electrocasnice şi chiar vacanţe sau autoturisme trebuie să-şi pregătească economiile pentru data de 15 noimebrie. eMAG a anunțat că reducerile vor fi într-o singură zi, în weekendul dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale 2019.

În 2018, de Black Friday, eMag a înregistrat vânzări cu 28% mai mari decât în 2017, valoarea totală fiind de circa 460 de milioane de lei. Site-ul a înregistrat 9,5 milioane de vizite şi a atras peste 55.000 de noi clienţi. Media comenzilor cu cardul a fost de peste 34%, în creștere de la 30% în 2017. Au fost vândute peste 1 milion de produse, iar cea mai mare comandă plasată pe site-ul eMag de Black Friday anul trecut a fost în valoare de 129.600 de lei.

Ce este Black Friday

Termenul de Black Friday, sau Vinerea Neagră, așa cum se traduce în limba română, este asociat unei zile de la finalul lunii noiembrie în care magazinele scot la vânzare produse cu reduceri semnificative. Acest prilej atrage, în replică, un val incredibil de cumpărători, care aproape că golesc stocurile magazinelor online și rafturile unde se găsesc produsele cele mai atractive.

Termenul de Black Friday a fost folosit pentru prima dată în Statele Unite,, pentru a descrie traficul catastrofal din ziua de vineri care urma sărbătorii de Thanksgiving Day – Ziua Recunoștinței. Și tot în Statele Unite, imediat după Ziua Recunoștinței se dă și startul la reducerile de Crăciun. Astfel, începând de acum trei decenii, termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun fost asociate și așa le-a rămas numele până în ziua de azi.

Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat și pe retailerii din alte țări să preia conceptul de Vinerea Neagră. Așa s-a întâmplat și în România, unde Black Friday se ține începând din 2011. Mai exact, în toamna anului 2011, eMag a organizat pentru prima dată Vinerea Neagră în România.