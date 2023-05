Alexandru Conovaru, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a vorbit despre apariția sa în reclama „Kreskova”, acțiune care l-a năpăstuit multă vreme. La mijloc este vorba despre efecte mai puțin plăcute, însă și despre beneficii. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre actor și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, actorul Alexandru Conovaru a vorbit, printre altele, despre situațiile în care a fost pus după apariția sa în reclama „Kreskova”. Acesta a rememorat o întâmplare care a avut loc în urmă cu mai mulți ani, fiind înjurat, indirect, prin prisma reclamei, de galeria Stelei. „Kreskova” i-a adus, însă, și beneficii, având acces acolo unde oamenii de rând se descurcau mai greu. Totodată, Alexandru Conovaru a vorbit și despre teatrele în care joacă și a dezvăluit că primește mai solicitări de invitații acolo unde îi este mai dificil să rezolve.



„Nu puteam să trec pe lângă birturi„

Alexandru Conovaru: Am făcut reclama asta la Kreskova, care era partener al emisiunii. Nu puteam să trec pe lângă birturi. Nu puteam! Toată lumea vedea aia și zicea «Kreskova…». Era cumplit. Cumplit a fost. Și țin minte, a fost un meci pe stadionul Cotroceni. În Cupa României, Steaua – Dinamo, 0-3. Dinamo i-a bătut atunci, iar la 3-0, eu stând la tribuna I, era galeria Stelei, niște băieți la bustul gol, cu creastă, era creastă pe vremea aia. Și m-am ridicat și eu și am zis «gata, băi, plecați acasă». Și am auzit un grup de acolo: «Kreskova, Kreskova, să ne…», «Kreskova, Kreskova, să o… pe mă-ta». Eram cu încă unul și m-am gândit că mi-o fur.

Adrian Artene: …să pleci mai devreme acasă.

Alexandru Conovaru: Păi nu, că am plecat mai devreme. Mi-a fost frică.

Adrian Artene: Dar nu aveai și beneficii de pe urma acestei popularități?

Alexandru Conovaru: Ba da. Reușeam să iau bilete de tren, eram cu prietena mea din vremea aia, era din Iași și nu găsea bilete, și mă duceam eu la gară, mă băgam prin spate.

„Mai mulți îmi cer acolo unde mi-e mai greu să le dau„

Adrian Artene: Câte solicitări de invitații ai la fiecare piesă?

Alexandru Conovaru: Când e o piesă nouă, destul de multe. Eu joc și la Teatrul de Comedie, și la Teatrul Avangardia, care e un teatru independent, care trăiește din încasări. Mai mulți îmi cer acolo unde mi-e mai greu să le dau. Și pe lângă că fac eforturi și le dau, primesc mesaj în ziua spectacolului: „încerc să ajung”. Păi, bă, tată… Nu, nu, nu, nu. Nu e ca și cum ți se cuvine. Mi-ai cerut, ai zis că vrei să vii, nu-mi da mesaj în ziua aia cu „încerc să ajung”. Nu poți, trimite pe cineva.

Adrian Artene: Mie mi se pare traumatizant pentru un actor, în momentul în care pătrunde pe scenă, să vadă două, trei locuri libere.

Alexandru Conovaru: Nu prea le vezi, că e lumina pe tine. Te gândești de ce n-au venit, dar nu te marchează. Că dacă e sala plină și vezi două, trei, patru scaune… Ce mă marchează pe mine este telefonul care sună în timpul spectacolului.

