BNR lansează o monedă din argint de 10 lei! Cât costă o singură piesă

BNR lansează, începând cu data de luni, 22 aprilie 2024, o monedă din argint care are valoarea nominală de 10 lei. Este vorba despre un element numismatic cu tema „90 de ani de la înființarea Spitalului Clinic de Urgență București”. Are un tiraj limitat la cinci mii de piese. Cât costă o singură piesă? Informațiile se regăsesc mai jos, în articol.

În cursul zilei de luni, 22 aprilie 2024, BNR a lansat o nouă monedă din argint. Este vorba despre o monedă care are valoarea nominală de 10 lei. Aceasta are tema „90 de ani de la înființarea Spitalului Clinic de Urgență București”.

Moneda din argint cu valoare nominală de zece lei are o formă rotundă și un cant zimțat. Are un diametru de 37 de milimetri și o greutate de 31,103 grame. Iată detaliile care apar atât pe avers, cât și pe reversul monedei.

Avers

Portretul reginei-mamă Elena;

Inscripția „ROMANIA” în arc de cerc;

Valoarea nominală a monedei, și anume „10 LEI”;

Stema țării;

Anul de emisiune, și anume „2024”.

Revers

Clădirea Spitalului Clinic de Urgență București;

Inscripția respectivă – „SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ BUCURESTI”;

„90 ANI”.

La ce preț vinde BNR o monedă din argint de 10 lei?

Cât despre prețul de cumpărare al unei singure piese, BNR a publicat toate datele. În primul rând, de reținut faptul că tirajul maxim pentru această monedă din argint, cu valoare nominală de 10 lei, este de 5.000 de piese. Persoanele care doresc să achiziționeze o astfel de piesă numismatică trebuie să plătească 450 de lei, exclusiv TVA. Primesc și certificatul de autenticitate. De altfel, această monedă are putere circulatorie pe teritoriul României.

„Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României”, se mai arată în anunțul BNR.

Sursă foto: BNR, Pixabay