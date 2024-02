Binecunoscuta artistă mexicană Thalia a dezvăluit cu ce boală se confruntă. Vedeta le-a mărturisit fanilor ei din online că nu mai știe ce să facă.

Ariadna Thalía Sodi Miranda, cunoscută pe plan profesional sub numele Thalía, este una dintre cele mai cunoscute vedete mexicane. Artista, în vârstă de 52 de ani, a făcut furori de-a lungul anilor, cu rolurile interpretate în telenovele de succes, dar și cu melodiile lansate, care au devenit hit-uri rapid.

Thalia suferă de disgeuzie, notează www.tvnotas.com.mx. Disgeuzia reprezinta un simptom care se manifesta prin alterarea simtului gustativ determinand perceptia unui gust dizagreabil, metalic, sarat sau ranced. Disgeuzia este frecvent insotita de alterarea simtului olfactiv, aceasta asociere fiind explicata prin faptul ca senzatia gustativa este data partial de aceeasi receptori care asigura simtul mirosului.

Disgeuzia prezinta in marea majoritate a cazurilor evolutie limitata, fiind determinata de infectii respiratorii virale sau ale sinusurilor faciale, insa prezinta risc crescut pentru pacient, datorita predispunerii acestuia la intoxicatii alimentare. Alterarea simtului gustativ poate determina malnutritie, scadere ponderala, tulburari hidroelectrolitice si stari hipo sau hiperglicemice.

Afecțiunea de care suferă Thalia îi dă bătăi de cap. ”Simt asta tot timpul”

Thalia le-a vorbit fanilor ei din mediul online despre afecțiunea cu care se confruntă de la sfârșitul anului trecut.

„Sunt traumatizată, tocmai mi-au confirmat că am disgeuzie. Ce? Este o alterare a gustului cu un gust constant de sare, de metal 24/7 și simt asta tot timpul”, a spus Thalia.

Artista mexicană a explicat și la ce remedii a recurs:

„Unul dintre puținele lucruricare mă ajută este să beau apă cu lămâie sau să beau chestii precum oțet. Să mănânci lucruri cu multă sare, dar este ciudat pentru că mirosul este perfect. Adică simt mirosul, când mănânc totul este bun, dar după ce am încetat să mănânc, am acest gust constant în gură 24/7”.

„Asta a început la sfârșitul anului trecut, nu am spus nimic pentru că am crezut că se va termina, dar nu, e tot așa. Se spune că ar putea dura luni sau poate ani. Vă rog, cine are disgeuzie aici… să-mi spună, vreau să înțeleg mai multe”, a încheiat Thalia.

FOTO: Hepta