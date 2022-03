Boala secretă de care suferă Andreea Marin. Cu ce stare patologică a fost diagnosticată „Zâna”

Andreea Marin a demonstrat întotdeauna că este o femeie extrem de puternică. Vedeta s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe probleme de sănătate peste care a trecut din fericire cu ajutorul medicilor. În cadrul unui interviu aceasta a povestit faptul că multă vreme s-a confruntat cu o gastrită pe care a făcut-o pe fond de stres.

Vedeta de televiziune a făcut o cură de detoxifiere la un centru din Brașov. Despre tratementul pe care l-a urmat a vorbit în cadrul unui interviu pentru o emisiune de la Antena Stars.

În plus, ea a explicat că are o gastrită care o împiedică să consume anumite alimente, chiar dacă îi plac.

„Bolile încep odată cu acumularea toxinelor, a emoţiilor negative, a dezechilibrului consumului energetic. Avem nevoie măcar o dată pe an de o restartare. Avem nevoie să facem asta pentru sănătatea noastră. Nu slăbești foarte mult, ci 4-5 kilograme într-o săptămână maxim. Detoxifierea e de mai multe feluri. Toxinele și stresul creează obstacole în calea funcționării normale a corpului nostru. Eu am ales varianta de detoxifiere pe bază de lichide. Asta de dimineață până seara. Nu îți este foame… Și ai o energie extraordinară. Mi s-a spus că anumite alimente nu sunt bune pentru mine. De exemplu, eu am niște probleme legate de o gastrită pe bază de stres, de mai multă vreme, și atunci anumite alimente nu îmi sunt recomandate în exces, deși mie îmi plac.

În mod normal, e bine să stai minimum 7-8 zile la o dietă de detoxifiere. Eu am venit 3 zile într-un weekend și alte 3 în alt weekend”, a explicat Andreea Marin.

Andreea Marin trăieşte o frumoasă poveste de dragoste

În ceea ce priveşte viaţa sentimentală, vedeta este extrem de fericită în prezent. Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu formează un cuplu bine sudat, dar au făcut sacrificii pentru a-și menține relația. Timp de doi ani au făcut naveta pentru a se vedea, întrucât, la acea vreme, bărbatul locuia în Africa. Dar, de ceva timp, iubitul consul al brunetei preferă să stea mai mult în România. Iar lucrurile între ei merg perfect.

“Trăim împreună și ne construim o viață unul alături de celălalt și e tare frumos. Nu vreau să intru în detalii, pentru că vreau să păstrez intimitatea noastră, dar, pe de altă parte, a meritat așteptarea. Construim și fizic și construim o viață împreună”, a declarat, în urmă cu mai multe luni, Andreea Marin.

