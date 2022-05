„Bogdan avea 19 ani. Iubea viaţa şi o trăia cu pasiune”. Katia şi-a pierdut iubitul, la numai 15 zile după ce s-a înrolat în armată

”Nu pot uita zgomotul. Era atât de mult zgomot că am început să plâng. Mi-am pus câteva haine într-un bagaj şi am plecat. Mama nu a vrut să plece. Zice că e patrioată. Nici pe sora mea nu am convins-o. Are 10 ani, a vrut să rămână cu mama. Eu am plecat, am venit la Iaşi, la prietenii unui prieten. Aici vreau să încep o viaţă nouă”, a povestit Katia, într-o scurtă pauză de la serviciu.

Pare fragilă, dar e puternică. Dar vocea îi tremură şi îşi înghite plânsul când povesteşte despre prietenul ei: “Bogdan avea 19 ani. Voia şi aventură… Era optimist. Eu am mai avut perioade când eram tristă, când mă gândeam să mă sinucid. Dar el iubea viaţa şi o trăia cu pasiune. S-a înrolat în armată imediat după începerea războiului. 15 zile mai târziu, a murit”, a povestit Katia pentru ziaruldeiasi.ro.

Sursa foto: Ziarul de Iași