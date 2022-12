Bogdan de la Ploiești, primele declarații după despărțirea de Cristina Pucean: ”Știu că am greșit!”

Recent, Bogdan de la Ploiești a anunțat ruperea colaborării dintre el și Cristina Pucean. La scurt timp, a apărut și o primă reacție, tranșantă, din partea dansatoarei care le-a spus fanilor că va divulga cât de curând și motivul pentru care cei doi nu mai formează un cuplu. Nici pe scenă și nici în viața reală. Seara trecută, artistul a rupt tăcerea și a postat pe contul de Tik Tok mai multe clipuri, într-unul dintre ele făcând o mărturisire. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Recent, Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul-șoc! Artistul a postat un mesaj prin care a anunțat încheierea colaborării cu dansatoarea Cristina Pucean (vezi AICI), iar, apoi, blondina a ținut să răspundă zvonurilor care au apărut în spațiul public, după separarea de cântăreț.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora!

În primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul Story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, este mesajul Cristinei Pucean, pe Instagram.

Bogdan de la Ploiești: ”Știu că am greșit”

Ulterior, Cristina Pucean le-a dezvăluit fanilor că în ciuda faptului că s-a despărțit de Bogdan de la Ploiești… cei doi vor merge împreună în Germania, acolo unde aveau un contract de onorat. La scurt timp, artistul a postat pe platforma Tik Tok o serie de videoclipuri din Germania, iar fanii și-au pus semne de întrebare.

Bogdan de la Ploiești s-a filmat, în primă instanță, în camera de hotel în care era cazat. Pe ritmul muzicii din „Nașul", artistul se afla la un birou, în dreptul patului, și privea pe geam, savurând o băutură. Apoi, la câteva ore distanță, cântărețul a postat un videoclip de la evenimentul la care a fost împreună cu Cristina Pucean. A transmis și un mesaj, iar fanii și-au dat coate. Nu de alta, dar Bogdan de la Ploiești pare să recunoască că i-a greșit fostei sale iubite și suferă după ruptură.

„Știu că am greșit, dar Dumnezeu e sus și știe sufletul meu. Iar cu asta am spus tot. Dacă sunt provocat, voi răspunde. Câteodată trebuie să râzi, chiar dacă sufletul îți plânge! Vă iubesc mult!”, este mesajul scris de Bogdan de la Ploiești în videoclipul postat pe Tik Tok. Iar, acum fanii celor doi speră la o împăcare. Rămâne de văzut, însă, ce se va întâmpla.

