Bogdan Mocanu, de urgență la spital după ce a fost tăiat cu maceta! În ce stare se află fostul concurent de la Puterea Dragostei

Bogdan Mocanu a trecut prin clipe de coşmar seara trecută. Tânărul a fost prezent într-un club alături de mai mulţi prieteni, acolo unde spera că va avea parte de multă distracţie. Din nefericire, acesta a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat cu maceta. În ce stare se află acum fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Bogdan Mocanu nu s-a gândit nici măcar o secundă la coşmarul prin care a trecut recent. Alături de mai mulți prieteni de-ai săi a decis să meargă în club, însă lucrurile au degenerat, iar tânărul a ajuns de urgenţă pe mâna medicilor.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a dezvăluit că a fost atacat cu maceta de mai mulți indivizi în timp ce a mers să-și salute niște prietene vechi de la o altă masă. Mai mult, spune Bogdan, bărbații care l-au atacat ar fi încercat să-l lovească și în zona gâtului și în coaste.

Cântăreţul speră să îşi revină cât mai repede, iar apoi să facă toate demersurile necesare pentru ca atacatorii să plătească pentru gestul absolut şocant.

”Sunt ok, acum sunt ok. Sunt puțin șocat în legătură cu ce s-a întâmplat în seara asta. Pe scurt, sunt obișnuit să salut lume de la cel mai mic la cel mai mare om pe care îl știu și îl întâlnesc în public. Am salutat și eu prieteni, prietene pe care i-am întâlnit în club, iar una dintre prietene s-a întâmplat să fie cu iubitul ei, sau mă rog, niște băieți. Unul dintre ei a încercat o glumă proastă cu mine, eu am cerut explicații, dintr-o dată am văzut patru macete ridicate deasupra mea. M-au lovit, nu mi-am dat seama pe moment, am vrut să ripostez, am vrut să-l iau pe ăsta primul care a scos maceta spre mine, dar i-am văzut pe ceilalți trei. Ulterior, i-au ținut bodyguarzi”, a spus Bogdan Mocanu pentru Antena Stars.

Bogdan Mocanu: „Eu nu sunt cu absolut nimic vinovat”

În ceea ce priveşte motivul atacului, Bogdan Mocanu susţine că nu este vinovat, ba chiar îşi doreşte să înţeleagă ce s-a întâmplat de fapt şi de ce au sărit indivizii la bătaie.

”Nu prea pot să vorbesc toate detaliile, că sunt încă pe patul de spital. Abia ce m-au cusut. Am văzut că îmi atârna tricepsul, îmi curgea carnea de pe mine, fără să fac nimic, doar că am oferit respect unei persoane. Încerc să aflu ce s-a întâmplat acolo, pare mult mai mult decât un conflict spontan și să rezolv problema. Abia aștept să ajung înapoi în Capitală să fac toate demersurile necesare. Eu nu sunt cu absolut nimic vinovat, dacă aș fi fost vinovat nu aș fi fost atât de hotărât să fac toată situația asta dreaptă”, a mai zis el.

Sursă foto: Instagram