Bogdan Mocanu, vizită de urgență la spital după meciul cu Vincenzo. Ce i s-a întâmplat fostului concurent de la „Puterea Dragostei”

Bogdan Mocanu a fost nevoit să facă o vizită la spital după ce a luptat cu Vincenzo Final Boss în gala RXF, organizată marți, pe 21 februarie 2023. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a oferit și o explicație clară cu privire la adevăratul motiv pentru care a ajuns într-o astfel de situație.

Meciul de box dintre Bogdan și Vincenzo a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente din ultima perioadă și a strâns o mulțime de persoane în public. Susținătorii fostului concurent de la „Puterea Dragostei” au fost în delir, în momentul în care bărbatul l-a pus la pământ pe Vincenzo Final Boss.

Motivul pentru care Bogdan Mocanu a ajuns la spital după gala RXF

Cu siguranță nimeni nu se aștepta ca Bogdan Mocanu să intre în ring atât de pornit și să îl doboare pe adversarul său, într-un timp atât de scurt. Se pare că nervii bărbatului au fost întinși la maximum în momentul în care mai multe persoane au încercat să îl agreseze pe Jador, chiar înainte de meciul cel mare.

Recent, Bogdan a fost invitat în platoul emisiunii Xtra Night Show, unde a mărturisit că imediat după ce a avut loc „marele meci”, care în realitate a durat numai câteva secunde, a mers la spital. Dacă inițial fanii s-au îngrijorat, ulterior au aflat că a fost vorba doar de un control de rutină pentru fostul concurent de la „Puterea Dragostei”.

„Eu după meci am fost la Urgențe, îmi era frică să nu-mi fi rupt ceva, mi-am făcut radiografie și n-am nimic rupt. Noi după Gală am avut un after party la un club din București, dar eu am decis să merg acasă și să-mi chem apropiații mei”, a declarat Bogdan Mocanu, la Xtra Night Show.

Ce relație are Bogdan Mocanu cu Vincenzo

Dacă înainte de meci păreau a fi cei mai aprigi adversari, în prezent, Bogdan Mocanu și Vincenzo au ajuns să aibă o relație frumoasă de prietenie. După meci, cei doi au mers și au petrecut împreună, alături de alte persoane.

„Nu am văzut nici un adversar ca după victorie să fie fair-play și să se respecte (…). Adevărul este că a fost foarte scurt, dar au fost secvențe foarte frumoase, profesioniste. Nici nu a fost umilință cum am văzut la alte meciuri. Eu am vrut să se termine cât mai repede, nu l-am subestimat niciodată”, a susținut și Vincenzo Darian, la Xtra Night Show.