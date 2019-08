Bombă în cazul crimelor din Caracal! Afacerist italian care a cunoscut-o bine pe fiica lui Gheorghe Dincă: “Mi-a spus că îmi poate procura fete pentru distracţie”

Un afacerist italian care a cunocut-o foarte bine pe Daniela Dincă, fiica lui Gheorghe Dincă, a făcut dezvăluiri incendiare. Acesta a declarat – sub protecția anonimatului – că locuiește chiar în apropierea casei unde a stat, în Italia, Daniela Dincă.

Italianul susține, conform adevarul.ro, că fiica lui Gheorghe Dincă i-ar fi propus să-i aducă fete pentru ”distracție”.

Am văzut-o de multe ori pe Daniela, care locuia lângă casa mea, însoţită de fete mai tinere sau mai mature, (n. red. – este vorba despre Brogliano, din regiunea Veneto). Pe una dintre ele am văzut-o de multe ori cu ea în Italia, însă nu pot spune dacă era sau nu minoră. Ce făcea cu adevărat în Italia, eu nu ştiu. Tot ce ştiu însă este că mi-a propus mereu că dacă vreau să mă distrez, se putea face acest lucru. Ceea ce cred eu este că ceva-ceva ea a făcut şi în Italia, şi în România“, a declarat omul de afaceri Italian pentru „Adevărul“, sub protecţia anoniomatului.

Întrebat dacă are cunoştinţă despre posibile fapte reprobabile ale Danielei în Italia sau despre plângeri ale unor cetăţeni italieni la adresa ei, omul de afaceri a spus că nu ştie acest lucru.(Citește articolul integral AICI)

Adevărul despre Gheorghe Dincă

Mircea, un fost coleg de muncă de-al criminalului, şi-l aminteşte ca fiind un om foarte inteligent, care se pricepea la absolut tot și avea mereu “o explicație pentru orice problemă ar onterveni”. Mai mult, bărbatul susține că, de fapt, Gheorghe Dincă încearcă din răsputeri să îngreuneze cercetările anchetatorilor ca să își acopere eventualii tovarăși de rețea. De altfel, ieri, monstrul din Caracal a fost adus la penitenciarul Jilava, unde va fi supus unei expertize psihiatrice. De altfel, a fost anunțat faptul că procurorii DIICOT din Bucureşti vor prelua dosarul crimelor din Caracal și că cercetările în casa lui Gheorghe Dincă au fost sistate. Ele vor fi reluate doar în prezența asasinului în serie. În prezent, anchetatorii iau în calcul și ipoteza că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu ar fi în viață.

Am mâncat la aceeaşi masă, am spus glume şi încercam să găsim eventuale soluţii la problemele de peste zi. Avea o statură impunătoare şi întotdeauna avea un zâmbet în colţul gurii şi o explicaţie pentru orice problema ce ar fi putut interveni! Pur şi simplu, uitându-mă un pic în urmă, nu-mi vine să cred ce a putut să ajungă şi cum s-a putut transforma un om de acest fel în nemernicul de azi!! Nu ştiu ce anume a declanşat în el un comportament de violator, proxenet şi posibil criminal. De aceea, vis a vis de ceea ce relatam mai sus, omul e conştient de ceea ce face, este extrem de inteligent şi face tot posibilul pentru a îngreuna cercetările şi pentru a-i acoperi pe eventualii tovarăşi de reţea! Prin ceea ce am expus, nu am avut nicidecum gândul de a-l scuza, oarecum, sau de a-i conferi circumstanţe atenuante!! La sfârşitul zilei, orice om trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut!” sunt mărturiile teribile făcute de Mircea, unul dintre foștii colegi de muncă ai lui Gheorghe Dincă.