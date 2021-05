Bombă în showbiz! Liviu Guță divorțează după un an de căsnicie: ”M-am grăbit!”

Bombă în showbiz! Liviu Guță divorțează după doar un an de căsnicie. Artistul a fost cel care a făcut anunțul, după ce a plecat din casa soției.

La trei luni de la divorțul de Iuliana, mama copiilor săi, Liviu Guță s-a logodit cu altă femeie. Artistul s-a îndrăgostit iremediabil de Roxana, pe care într-un final a luat-o de soție. Cei doi păreau extrem de fericiți și erau de nedespărțit. Bruneta îl însoțea pe Liviu Guță la toate evenimentele și se gândeau, la un moment dat, chiar și la un copil.

Doar că pandemia și-a pus amprenta asupra relației lor. Liviu Guță a plecat din casa Roxanei și a mers deja la notar pentru a depune actele necesare ca să divorțeze. Se pare că nu mai este cale de împăcare între cei doi!

”Divorțăm la notar, pe cale amiabilă. Ea m-a mai căutat. Trebuie să mă duc să-mi iau niște lucruri de acolo. Eu am fost la notar și peste o lună mă duc eu să semnez. Cu siguranță nu o să mă mai însor cu acte. Mi-a dat Dumnezeu o palmă acum. Peste un timp, probabil că îmi voi face și eu pe cineva. Iubirea nu stă în acte”, a declarat Liviu Guță la emisiunea Teo Show.

Liviu Guță a vorbit despre motivele divorțului

Potrivit artistului, Roxana era extrem de geloasă. De asemenea, bruneta nu l-ar fi lăsat să-și vadă copiii și mereu o aducea în discuție pe fosta lui soție. Jignirile la adresa sa erau la ordinea zilei, iar Liviu Guță n-a mai suportat situația tensionantă.

”Venim din două lumi diferite. Când mă îndrăgostesc, pun suflet. Nu am apucat să ne cunoaștem. A venit și pandemia asta. M-am grăbit! Certuri și jigniri, asta nu se numește relație. Am plecat de acasă de 5 ori. Am tot sperat. O iubeam. Au fost foarte multe discuții. Am rămas puțin șocat, atât pot să spun.

Nu m-a înșelat. Nu ne-am înțeles. Era agresivă verbal. Lumea se schimbă de la o zi la alta. Certurile erau din cauza copiilor. Nu mă lăsa să mă duc la copii. Nu știu dacă m-a iubit. Asta e o enigmă pentru mine. Te cerți cu mine fără să-ți fac nimic. Se deschideau subiecte de fosta soție, de trecut. Noi chiar voiam să facem copil. Certurile au început din iunie anul trecut”, a mai mărturisit artistul pentru Click!