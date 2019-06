Bomba la TV! A anunțat în direct că pleacă de la Antena 1: “Mi-am dat demisia”

Viviana Sposub, prezentatoarea rubricii de meteo la Observator, a părăsit Antena 1 după numai un an.

Frumoasa șatenă a prezentat pentru ultima dată meteo la Observator în ediția de astăzi, iar la sfărșitul emisiunii și-a luat la revedere și de la telespectatori.

„A venit momentul să-mi iau rămas bun de la echipa Observator. Vă mulțumesc pentru experiență, vă mulțumesc pentru amintiri, însă unele capitole trebuie sa se incheie pentru a face loc altora care chiar merită scrise”, a spus ea pe post.

Mai mult decât atât, prezentatoarea și-a anunțat telespectatorii de plecare și pe pagina sa de Facebook.

„Mi-am dat demisia!

Poate că nu ați văzut momentul live, însă da, mi-am luat rămas bun de la Observator… Mulțumesc din suflet întregii echipe alături de care am lucrat, alături de care am râs, ba chiar am și plâns. Mulțumesc pentru întreaga experiență, pentru tot ceea ce am învățat și pentru toate amintirile care vor rămâne vii și peste ani. Sunt foarte fericită pentru decizia luată și privesc acum cu interes spre noi orizonturi! Vă doresc o vară cu muuuult soare și sper să îmi fiți alături în continuare!”