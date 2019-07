Bombă pentru fanii Insula Iubirii de la Antena 1: Hamude și Alicia formează un cuplu?!

Se pare că Insula Iubirii înfiripă povești de dragoste nu doar în cadrul competiției, ci și în afara ei. Doi foști concurenți, Hamude și Alice, ar forma un cuplu, spre bucuria fanilor.

Hamude venise la emisiune alături de Loredana, iubita lui la acea vreme, însă drumurile lor s-au separat. Recent, bărbatul a postat o imagine pe rețelele de socializare, unde apare mâna unei femei misterioase. Toată lumea s-a întrebat cine este domnișoara din poză și de ce nu îi arată fața.

Fanii cred că este vorba de nimeni alta decât Alice la rândul ei fostă concurentă. În mai multe poze de-ale ei, se poate observa că poartă același ceas și aceeași brățară, pe care care le are și în poza lui Hamude.

Chiar anul trecut, Alice a postat o poză alături de Hamude, din timpul al ceea ce părea a fi o vacanță.

Cât a câștigat Maria Ilioiu, ispita de la Insula Iubirii, într-o noapte

Maria Ilioiu a fost invitată să filmeze un clip alături de Jorge, pentru canalul de Youtube al artistului. Și, bineînțeles, a fost nevoită să răspundă și la anumite întrebări. Iar… una dintre întrebările extrase de pe bilețel a fost: ”Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Răspunsul n-a ezitat să apară după uimirea ispitei: ”Nu cred așa ceva!”.

„Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii”.