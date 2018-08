Absența Bombonicăi Dragnea de la nunta fiului său a fost motivată chiar de către Valentin Dragnea, care a explicat că presiunea media acordată întregii familii cu ocazia acestui eveniment a daterminat-o să se retragă.

Chiar dacă s-a vehiculat că motivul pentru care Bombonica Dragnea nu a vrut să vină la nuntă ar fi fost prezența Irinei Tănase, noua iubită a lui Liviu Dragnea, se pare că motivul este altul.

Ba chiar Bombonica și-a dorit enorm să fie alături de Valentin în ziua nunții lui. Și a făcut eforturi în acest sens. S-a pregătit, și-a comandat rochie, susține libertatea.ro.

La petrecere, în dreptul unui loc de la masa rudelor, a existat chiar un cartonaș cu numele ei.

Toată lumea știa că mama lui Valentin va fi prezentă la eveniment. Mai mult, își comandase o rochie de seară, pentru care s-a dus chiar pentru mai multe probe la croitor. Dar pe care n-a mai ridicat-o niciodată.

Informațiile obținute de libertatea.ro indică faptul că fosta soție a lui Liviu Dragnea a luat decizia finală de a nu participa nici la cununia civilă, nici la petrecerea de seară, vineri, cu doar două zile înainte de nuntă.

În schimb, Valentin Dragnea a declarat pentru CANCAN.RO că decizia Bombonicăi de a nu participa la nuntă i-a aparținut acesteia în totalitate.

„Aș vrea să fac precizarea că decizia de a nu veni la nuntă i-a aparținut în totalitate, fără a fi influențată de altcineva, poate doar de hărțuirea constantă la care am fost toți supuși încă din momentul în care s-a aflat public despre eveniment. Mai mult, mama mea m-a anunțat, cu câteva zile înainte de eveniment, că nu va participa și atât eu, soția mea, sora mea și tatăl meu am înțeles și am respectat această decizie”, a spus Valentin Dragnea, pentru Cancan.ro.