A fost nunta anului, duminica trecută (26 august), la Palatul Snagov. Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandru Tătulescu. La eveniment au fost invitați aproape 1.000 de oameni, printre care foarte multe nume importante din politica românească. Marea absentă de la eveniment a fost chiar mama mirelui, Bombonica Prodana. Ștefan Valentin Dragnea a oferit primele declarații exclusive despre acest subiect, pentru Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România.

Fiul lui Liviu Dragnea a vrut să facă lumină în acest caz și să explice de ce mama lui a lipsit de la nuntă. Valentin Ștefan Dragnea a precizat că decizia i-a aparținut în totalitate Bombonicăi Prodana. (Vezi aici Dans epocal al lui Liviu Dragnea! Salam i-a cântat „Lasă lumea să vorbească”)

„Am văzut, în ultimele zile, încercarea disperată a unora de a îmi strica cel mai fericit eveniment al vieții și am crezut că, după ce se va încheia această nuntă, vor înceta atacurile mizerabile la care am fost supus în această perioadă, atât eu cât și familia mea.

Acum constat că subiectul zilei este legat de absența mamei mele de la nuntă. Aș vrea să fac precizarea că decizia de a nu veni la nuntă i-a aparținut în totalitate, fără a fi influențată de altcineva, poate doar de hărțuirea constantă la care am fost toți supuși încă din momentul în care s-a aflat public despre eveniment. Mai mult, mama mea m-a anunțat, cu câteva zile înainte de eveniment, că nu va participa și atât eu, soția mea, sora mea și tatăl meu am înțeles și am respectat această decizie”, a declarat Valentin Ștefan Dragnea pentru Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România.(Nu rata Codrin Ștefănescu a fost sufletul petrecerii la nunta anului!)

Liviu Dragnea și Bombonica au divorțat în 2015

Bombonica Prodana a fost doamna Dragnea timp de aproape 28 de ani. Cei doi au divorțat în anul 2015. Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat că soţia l-a părăsit după ce a fost condamnat în primă instanţă la 1 an cu suspendare în dosarul ”Referendumul”. La acea vreme, liderul PSD declara că: „Nu a mai rezistat, ea nu a mai rezistat. Atâţia ani de zile la atâtea atacuri nu a mai rezistat pur şi simplu. Nu au fost alte lucruri. Discutăm, ne întâlnim, ne vedem cu copiii, dar e o durere, aici”. Bombonica Prodana a fost pusă sub urmărire penală pentru abuz în serviciu, fiind vizate fapte comise în perioada în care ocupa funcţia de şef serviciu Secretariat din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, arată DNA. (Vezi și Cat costa meniul la nunta fiului lui Liviu Dragnea! Ce mananca invitatii)