Bona soților Ceaușescu, dezvăluiri din casa lor. Ce făcea Elena după ce se schimba

Cserey Ilon, originară din Ungaria, a lucrat pentru soții Ceaușescu timp de cinci ani de zile, iar copiii s-au atașat foarte mult de ea. Femeia a făcut dezvăluiri despre Nicolae și Elena Ceaușescu, povestind cum se comportau cu ea.

Bona a mărturisit că cei doi erau foarte amabili și generoși. Elenei nu îi plăcea să dea ordine, spunea foarte des “te rog”, iar când Cserey Ilon nu era disponibilă, soția fostului dictator se apuca de treburile gospodărești.

“A spus doamna Ceausescu “ramai aici, la noi, daca stii sa faci mancare. Era mai bine, totusi, decat sa stam aici, acasa, a fost saracie aici. Acolo era o casa mare, cand m-am dus am stat pe strada Londra, apoi ne-am mutat in strada Herastrau nr. 32. [Elena Ceausescu] Venea acasa, se schimba si gatea, daca bucatareasa era in concediu. Ceausescu ca om era foarte corect, dar in acelasi timp a cerut disciplina stricta. Trebuia sa pun masa chiar daca el ajungea noaptea acasa. Aşteptam pana ce termina sa manance“, a povestit bona soților Ceaușescu, potrivit stirilekanald.ro.

Elena Ceaușescu era obsedată de amor

Elena Ceaușescu era obsedată să știe cum făceau amor nevestele nomenclaturiștilor. Soția lui Nicolae Ceaușescu le urmărea pe aceastea, punându-i pe agenții lui Ceauseșcu să planteze microfoane în camerele lor, iar apoi asculta casetele aduse de securiști, încântată să afle detalii din viața intimă a altor oameni. Cea mai mare obsesie o avea pentru actrița Violeta Andrei, soția ministrului de externe Ștefan Andrei.

„Pe la mijlocul anilor 70, Elena a vrut sa stie «cum face Violeta dragoste». Cateva zile mai tarziu, cand i-am pus un magnetofon pe birou, Elena nu se mai satura ascultand inregistrarea. ”Curva dracului”, a spus Elena respirand din greu. Ascult-o, draga, cum suiera din varful limbii si cum incepe-apoi sa urle ca hiena, de-ti sparge timpanele. Din acea zi, Elena a făcut o pasiune pentru Violeta. In aprilie, Elena a cerut sa i se instaleze echipament de ascultare in «camera din spate», iar dupa aceea a inceput sa pastreze casetele cu Violeta. Si altele”, scrie în cartea „Orizonturi rosii”.