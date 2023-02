Boney M a ajuns în România! Trupa consacrată va susține un concert la Sala Palatului, în acest weekend

Trupa Boney M a fost întâmpinată, în aeroport, cu zâmbete și bună dispoziție, în cursul zilei de azi, 24 februarie 2023, de Dragobete. Muzicienii vor susține un concert la Sala Palatului mâine, 25 februarie 2023! Iată detaliile mai jos, în articol.

Trupa Boney M și-a făcut apariția în România, în cursul acestei zile. După ce au aterizat pe aeroport, muzicienii au fost întâmpinați cu voie bună și zâmbete calde din partea celor prezenți. În cursul acestui weekend, trupa va susține un concert de zile mari, la Sala Palatului.

Ce preț are un singur bilet, la concertul din 25 februarie de la Sala Palatului?

În data de 25 februarie 2023, trupa Boney M va susține un concert de proporții în București, la Sala Palatului, la orele 20:00. Biletele s-au pus, din timp, la vânzare. Muzicienii, de-a lungul celor 45 de ani de carieră, au reușit să vândă peste 100 de milioane de discuri în toată lumea.

„Bună tuturor! Sunt Liz Mitchell, vocea originală a grupului Boney M. Voi veni la Bucureşti pe data de 25 februarie, la Sala Palatului. Sper că toată lumea va participa şi se va bucura de eveniment. Aştept cu nerăbdare întâlnirea!”, le-a transmis Liz Mitchell românilor, la începutul lunii februarie 2023.

Pentru un singur bilet la concertul trupei Boney M, o persoană poate plăti între 208 lei și 388 de lei, în funcție de locul pe care și-l alege, potrivit unui site care oferă spre vânzare bilete pentru acest eveniment.

La concert se vor putea auzi o parte din hiturile trupei, precum „Sunny”, „Daddy Cool”, „Raputin”, „Ma Baker”, „Rivers of Babylon”, „Brown Girl in the Ring, „Belfast”, „Malaika”. La concertul Boney M feat. Liz Mitchell vor fi și invitați speciali: Wilmark, Arsenium ex O-Zone, Ana-Maria Mărgean și Darius Mabda!