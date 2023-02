Wilmark Entertainment Show și Arsenium (ex-Ozone) sunt invitați speciali ai concertului Boney M

Wilmark Entertainment Show și Arsenium, două nume consacrate ale industriei muzicale și de entertainment, vor fi invitații speciali ai concertului Boney M. feat Liz Mitchell. Evenimentul are loc la Sala Palatului pe 25 februarie.

Mai puțin de o lună de zile până la reîntâlnirea cu unul dintre cele mai de succes grupuri de muzică disco. Cu această ocazie, uimitoarea Liz Mitchell, vocea originală a formaţiei, a trimis un mesaj fanilor din România: “Buna, tuturor. Sunt Liz Michell, vocea originală a grupului Boney M. Voi veni in Bucureşti pe data de 25 februarie la Sala Palatului. Sper că toata lumea va participa si se va bucura de eveniment. Astept cu nerăbdare!”.

Magia grupului Boney M. reverberează până în zilele noastre prin arhicunoscutele piese, fredonate şi ascultate de milioane şi milioane de oameni, precum: „Sunny”, „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Ma Baker”, „Rivers of Babylon”, „Brown Girl in the Ring, „Belfast”, „Malaika”.

Alături de Wilmark și Arsenium, doi extraordinari tineri, câştigători ai show-ului „Românii au talent” si proaspăt finalişti ai “America’s Got Talent All Stars”, Ana-Maria Mărgean şi Darius Mabda, vor urca pe scena Sălii Palatului pe data de 25 februarie cu un număr surpriză, în deschiderea mega-concertului Boney M. feat Liz Mitchell.

Bilete concert Boney M. la Sala Palatului

Bilete pentru concert se găsesc online, la prețuri începând cu 139 lei. Pentru mai multe detalii despre bilete și modalitate de achiziționare, accesați agenda InfoMusic.

Despre Wilmark

Wilmark Rizo Hernandez este dansator, actor, prezentator şi coregraf, originar din Santafe de Bogota, Columbia. În anul 1994 vine în România pentru a urma cursurile Universităţii de Petrol şi Gaze din Ploieşti, dorinţa sa la acea vreme fiind aceea de a deveni inginer.

Nu a durat mult până când dorul de ţara natală și de atmosfera tropicală a Columbiei l-au îndemnat pe Wilmark să aducă în România o mică parte din căldura ritmurilor latino-americane. Astfel, se face remarcat la „Salsa You & Me”, prima discotecă salsa din România, devenind primul instructor de ritmuri latino-americane din România.

În 1998, deschide prima şcoală de dansuri latino-americane tradiționale sub numele „Dansează cu mine”. Tot în acel an, face cunoştinţă cu Pro TV, fiind prezentator și dansator în emisiunea „Paradis Latino” alături de Vali Bărbulescu, Andi Moisescu, Mihai Gurei şi Ramon Cotizo, George Vintila, Vlad Craioveanu şi multi alţii.

Wilmark și-a consolidat cariera cu emisiuni ca „Latino Party”, „Vara ispitelor”, „Dansez pentru tine”, „KidSing” sau „Tropicasao”. Wilmark a lansat prima orchestră de salsa din România, Mandinga, fiind atât managerul, directorul artistic, producătorul și impresarul orchestrei.

În 2004, Wilmark și-a lărgit orizonturile, organizând evenimente latino, prin intermediul propriei agenţii. A organizat cel mai important festival latino din Romania – „Romania Salsa Week”. Din anul 2011 este Președintele Asociaţiei Române de Dans, unde creează oportunități pentru tinere talente și o bază pentru buna desfășurare a evenimentelor din comunitatea latino.

Despre Arsenium

Arsenie Todiraș, sub numele de scenă „Arsenium”, a devenit cunoscut odată cu trupa O-Zone, ce s-a bucurat de o carieră fulminantă în Moldova. Nu a durat mult până ce trupa a lansat câteva hit-uri mari în România , iar „Dragostea din tei” a fost piesa prin care au cucerit întreaga planetă, vânzând peste 15 milioane de single-uri în toată lumea, fiind numărul 1 European Billboard mai multe săptămâni.

Curând, piesa a ajuns numărul 1 și în Japonia în 2005, unde Arsenium a cântat pentru ultima oară în cadrul trupei. Imediat după destrămarea formației, Arsenium a lansat piesa „Love Me, Love Me” în mai multe țări din Europa și Japonia. A mers în turnee de promovare și concerte, piesa intrând în topurile muzicale ale mai multor țări.

În 2006, a lansat albumul „33 Element”. A participat la concursul „Eurovision” din Grecia unde a reprezentat Moldova cu piesa „Loca”, alături de Connect-R și Natalia Gordienko.

În următorii ani lansează numeroase piese precum „Wake up”, „Professional Heartbreakers”, „Rumadai”, „Minimum”, „Erase it”, „Bella Bella” sau „Bon Ami”. Anul trecut, Arsenium a lansat piesa „O zi”, în colaborare cu Holograf.