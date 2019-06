Bradley Cooper şi Irina Shayk s-au despărțit. Lady Gaga: ”Ne-am făcut bine treaba…”

S-a vorbit la Hollywood despre ”cuplul perfect”. Nu numai că ofereau o imagine reconfortantă atunci când apăreau împreună, dar au și o fetiță – Lea De Seine – care joacă un rol extraordinar în viața lor. Cu toate acestea, Bradley Cooper şi Irina Shayk au decis să pună capăt relației. ”Condiții amiabile”, spun sursele de la People.

Bradley Cooper are 44 de ani, este carismatic și – după ce a jucat alături de Lady Gaga în filmul ”A Star is Born” – a dat naștere diverselor speculații sentimentale. Irina Shayk , starul casei de modă Victoria’s Secret, are 33 de ani și părea că nimic nu va putea tulbura o liniște conjugală despre care se vorbea la superlativ. Totuși, imposibilul a devenit… posibil, iar cei doi își dispută acum custodia fetiței.

Firește, o astfel de informație a trimis imediat cu gândul la Lady Gaga, cea alături de care a prestat Bradley Cooper, primind aprecieri fără rezerve. Totuși, Lady Gaga s-a abținut de la orice fel de comentarii pe această temă, preferând doar să reamintească faptul că ea și Bradley și-au făcut bine… ”treaba”.

“Sunt un artist şi cred că eu şi Bradley ne-am făcut treaba bine. V-am păcălit pe toţi“, a declarat Lady Gaga.

”A star is Born”

S-a născut o stea (”A Star Is Born”) este un film muzical de dragoste din 2018, produs și regizat Bradley Cooper. De menționat că filmul a marcat debutul său regizoral. Cooper a scris și scenariul, alături de Will Fetters și Eric Roth. S-a născut o stea este un remake al filmului din 1937 cu același nume, și îi prezintă în rolurile principale pe Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave Chapelle, și Sam Elliott. Filmul descrie povestea unui cântăreț de muzică country alcoolic (Cooper) ce descoperă și se îndrăgostește de o solistă tânără (Gaga). Această versiune reprezintă cel de-al treilea remake al versiunii originale din 1937 (în care au jucat Janet Gaynor și Fredric March), adaptată în musicalul din 1954 (în rolurile principale Judy Garland și James Mason), și refăcută mai apoi în musicalul rock din 1976 în care au jucat Barbra Streisand și Kris Kristofferson.

S-a născut o stea a avut premiera la Festivalul de film din Veneția la 31 august 2018, fiind lansat în Statele Unite pe data de 5 octombrie 2018, prin Warner Bros. Records. Filmul a obținut încasări de 409 de milioane de dolari în întreaga lume și a primit aprecieri din partea criticilor de specialitate, aceștia lăudând interpretările lui Cooper și Gaga, regia, cinematografia și muzica.

A fost ales atât de National Board of Review, cât și de Institutul American de Film, drept unul dintre cele mai bune 10 filme ale anului 2018. A primit, de asemenea, cinci nominalizări la cea de-a 76-a ediție a Premiilor Globul de Aur, inclusiv la categoria „Cel mai bun film dramatic”, câștigând premiul Globul de Aur pentru cea mai bună melodie originală pentru cântecul „Shallow”.

S-a născut o stea a obținut opt nominalizări la cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar, primind nominalizări la categoriile „Cel mai bun film”, „Cel mai bun actor” (Cooper), „Cea mai bună actriță” (Gaga), „Cel mai bun actor în rol secundar” (Elliot) și câștigând la categoria „Cea mai bună melodie originală” pentru „Shallow”. (SURSA – Wikipedia)