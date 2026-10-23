Brândușa Socaciu reacționează după acuzațiile Marinei Almășan. Ce a descoperit văduva lui Victor Socaciu: „A mințit în mai multe rânduri”

Brândușa Socaciu reacționează după acuzațiile Marinei Almășan. Ce a descoperit văduva lui Victor Socaciu: „A mințit în mai multe rânduri”
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Soția artistului a recurs la demersuri legale împoriva jurnalistei / Sursa foto: Colaj Cancan
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Brândușa Socaciu a rupt tăcerea în urma presupuselor acuzații lansate de Marina Almășan, care o consideră responsabilă pentru moartea lui Victor Socaciu. Văduva regretatului cântăreț a făcut precizări publice și a oferit detalii despre momentele dramatice dinaintea morții artistului.

Tensiunile dintre Brândușa Socaciu și Marina Almășan durează de ani buni. Disputa dintre cele două a luat amploare după dispariția lui Victor Socaciu. Marina Almășan ar fi pus sub semnul întrebării modul în care văduva artistului s-a ocupat de acesta în perioada dinaintea decesului, sugerând că lipsa îngrijirii adecvate ar fi contribuit la sfârșitul său tragic.

Brândușa Socaciu reacționează după acuzațiile Marinei Almășan

Prin intermediul avocatei sale, Dalina Terzi, Brândușa Socaciu a venit cu un punct de vedere oficial în urma declarațiilor făcute de Marina Almășan despre decesul lui Victor Socaciu. Soția regretatului artist susține că afirmațiile vedetei de la TVR ar fi putut influența percepția publicului, prin invocarea unor presupuse explicații medicale legate de problemele de sănătate ale cântărețului.

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Brândușa Socaciu susține că Marina Almășan a făcut declarații prin care a lăsat să se înțeleagă că văduva ar purta responsabilitatea pentru dispariția lui Victor Socaciu. În urma acestor afirmații, soția artistului a hotărât să recurgă la demersuri legale împotriva jurnalistei, pe care o acuză că a răspândit informații lipsite de temei.

„Având în vedere situația generată de multiplele declarații publice (atât către reprezentanți ai mass-media, cât și prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare) ale jurnalistei Marina Almășan privitoare la ceea ce dânsa ar considera a fi cauze ale decesului soțului meu Victor Socaciu survenit in 2021, fac public următoarele precizări:

În 2021, anul în care a decedat mult apreciatul meu soț, acesta era căsătorit cu mine de 7 (șapte) ani, fiind divorțat de Marina Almășan din martie 2012, moment din care întrerupsese orice comunicare sau legătură cu aceasta.

În ciuda acestei realități cunoscute de întregul anturaj al defunctului meu soț, dar și de persoanele din anturajul Marinei Almășan (realitate care a avut drept consecință imposibilitatea obiectivă a sus numitei Almășan de a avea acces și/sau cunoaște orice fel de detalii privind situație medicală a lui Victor Socaciu ulterioară divorțului lor din 2012), dupa decesul lui Victor aceasta a încercat în repetate rânduri să convingă publicul că eu aș fi provocat – fie intenționat, fie din neglijență – condiția medicală care a dus la decesul iubitului meu soț.

În acest sens, cu intenția nedisimulată de a mă denigra, Marina Almășan a făcut afirmații neechivoce referitoare la vinovăția mea în legătură cu decesul soțului meu, folosindu-se și de auto-proclamata sa calitate de „jurnalist respectabil”, dar și de pretinse informații medicale certe privindu-l pe pacientul Victor Socaciu pe care le-ar fi primit de la personalul medical care l-a îngrijit și tratat pe acesta în ultimele sale luni de viață”, a transmis Brândușa Socaciu.

Brândușa Socaciu susține că Marina Almășan minte

Văduva lui Victor Socaciu susține că Marina Almășan ar fi invocat presupuse informații obținute de la unitatea medicală în care artistul și-a petrecut ultimele zile. Potrivit Brândușei Socaciu, aceste afirmații ar fi fost folosite pentru a alimenta suspiciunile privind responsabilitatea sa în legătură cu moartea cântărețului.

„Cu titlu de exemplu, fac referire la declarațiile publicate la un an de la decesul regretatului meu soț, chiar de ziua acestuia, precum și la declarațiile din luna octombrie 2026 (făcute în contextul evolutiei procesului de malpraxis medical privind decesul fostului meu soț, derulat la Constanța, în care doar eu și una dintre fiicele fostului meu soț suntem părți).

Mesajul publicat de Dalina Terzi/ Sursa foto: Social media

Față de aceste încercări condamnabile ale Marinei Almășan de manipulare a opiniei publice prin invocarea unor pretinse discuții cu medicii care l-au tratat ca pacient pe defunctul meu soț în ultimele luni ale anului 2021 (de natură să confirme teoriile susținute de aceasta) care să dea greutate afirmațiilor sale denigratoare la adresa mea (pentru care menționez că am acționat-o în judecată, procesul fiind în curs), m-am adresat unității medicale unde Victor a fost tratat și îngrijit în lunile precedente decsului său și unde a și decedat, pentru a verifica dacă și în ce context (inclusiv legal) au fost furnizate Marinei Almășan informațiile pretinse”, a precizat Brândușa Socaciu.

Pentru a lămuri situația, Brândușa Socaciu a cerut un punct de vedere din partea unității medicale în care a fost internat soțul său. Potrivit acesteia, reprezentanții spitalului ar fi precizat că Marina Almășan nu a fost informată despre evoluția stării de sănătate a artistului, întrucât nu avea dreptul legal de a accesa astfel de date.

În urma acestui răspuns, văduva lui Victor Socaciu a pus sub semnul întrebării veridicitatea declarațiilor făcute de jurnalistă și a contestat public afirmațiile acesteia referitoare la presupusele informații medicale pe care ar fi susținut că le deține.

„Atașez răspunsul primit. Cred că nu mai este nevoie de nici o altă dovadă că Marina Almășan a mințit în mai multe rânduri, cel puțin atunci când și-a susținut afirmațiile publice referitoare la aspecte ce nu îi erau și nu îi puteau fi cunoscute cu pretinse informații de natură medicală privind pe Victor Socaciu (supuse unor reglementări legale ferme privind protecția datelor cu caracter personal si obligația absolută de confidențialitate a relației medic – pacient) pe care le-ar fi obținut de la cadrele / personalul medical care a acordat servicii medicale pacientului decedat.

Indiscutabil și confirmat, Marina Almășan nu a solicitat și nu a primit (acest lucru nefiind nici posibil din punct de vedere legal) nici un fel de informații privind situația medicală ori evoluția acesteia privind pe Victor Socaciu din anul 2021 (anul decesului acestuia), neavând calitatea și neîntrunind condițiile în acest sens.

Așadar, afirmațiile Marinei Almășan potrivit cărora aceasta ar fi primit astfel de informații – vehiculate în mod repetat în spațiul public ca garanție în sprijinul teoriilor denigratoare susținute împotriva mea – se confirmă neechivoc a fi mincinoase, afectând astfel în mod determinant credibilitatea autoarei declarațiilor”, a declarat Brândușa Socaciu.

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