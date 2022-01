Brânzoi din Las Fierbinți, la un pas de moarte! O problemă gravă de sănătate l-a ținut, două luni, pe patul de spital

Brânzoi din Las Fierbinți a fost la un pas de moarte! O problemă gravă de sănătate l-a ținut, timp de două luni, pe patul de spital.

Ionuț Ciocia este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din serialul „Las Fierbinți”. Telespectatorii râd în hohote când îi urmăresc prestația. Însă, foarte puțini știu cunosc detalii din viața personală a artistului. Dincolo de micile ecrane, actorul a trecut prin experiențe neplăcute.

O gravă problemă de sănătate l-a țintuit pe patul de spital timp de două luni, iar medicii i-au dat doar 50% șanse de supraviețuire. În cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete, Ion Ionuț Ciocia și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada grea în care a fost încercat de soartă.

”Stau tare bine pe sănătate. Acum vreo 12 ani era să dau colțul, am făcut o pneumonie foarte urâtă peste care s-a suprapus stafilococul auriu. Doamna doctor de la Spitalul Municipal i-a zis soției mele, ‘are șanse 50 cu 50’.

Am stat în spital vreo două luni de zile, iar la terapie intensivă am stat două săptămâni. Nu pe aparate, am stat mai protejat să nu iau alte infecții. De atunci, nu știu de ce, am acest geamăt când dorm”, a spus Ionuț Ciocia.

A trecut peste orice obstacol

A trecut cu brio peste obstacolele vieții, iar acum crede cu tărie că poate muta munții din loc. La vârsta de 50 de ani, nimic nu îl mai poate doborî: “Ce mă doare la 50 de ani? Până mă încălzesc dimineața… zici că sunt Trabant, dar după aia mut munții… Glumesc, fiecare vârstă e frumoasă, depinde cum o trăiești și cum ți-o asumi”,a mai spus actorul din „Las Fierbinți”.

Soția artistului nu și-a dorit să apară în lumina reflectoarelor. Ea este expert contabil și se dedică creșterii celor doi copii pe care îi are cu actorul din ”Las Fierbinți”.

”Am zis că meseria noastră e destul de ciudată, azi ai angajamente, mâine n-ai. Şi atunci am zis: ‘bă, nu-mi iau actriţă, să nu murim amândoi de foame’. Nu, întâmplarea a făcut să nu fie actriţă, pentru că am avut şi prietene actriţe. Întâmplarea a făcut să mă însor cu ea. Aşa a vrut Dumnezeu”, mărturisea Ionuț Ciocia.