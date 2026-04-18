BREAKING | Femeie de 47 de ani, găsită moartă în toaleta unei biserici din Pitești

Descoperire macabră în toaleta unei biserici din Pitești, după ce o femeie în vârstă de 47 de ani a fost găsită fără viață. Potrivit primelor informații din anchetă, se pare că victima și-ar fi pus capăt zilelor.

Alarma a fost dată în seara zilei de vineri, 18 aprilie, când un apel la 112 anunța că o femeie a fost găsită fără viață în toaleta bisericii „Izvorul Tămădurii” din Pitești, zona Expo Parc. Un echipaj s-a deplasat de urgență la fața locului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeie, declarându-se decesul.

Descoperire macabră în toaleta unei biserici

Potrivit informațiilor din anchetă, femeia era originară din Călinești și ar fi recurs la un gest extrem, însă o anchetă este în desfășurare urmând să se stabilească exact circumstanțele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

„În seara zilei de 17 aprilie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Piteşti a fost găsită o persoană decedată. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călineşti. Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei”, a transmis IPJ Piteşti.

