Breaking news! Fosta iubită a lui Dan Bittman a accidentat mortal un tânăr de 35 de ani. Imaginile groazei

Sunt ape tulburi pentru cunoscuta actriță Monica Odagiu! În urmă cu puțin timp, aceasta a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 35 de ani, în București. CANCAN.RO vă prezintă detaliile de ultimă oră mai jos, în articol.

Update ora 18:40 Brigada Rutieră a transmis noi informații.

„Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Știrbei Vodă. Este vorba despre o femeie în vârstă de 26 de ani care se deplasa cu autovehiculul pe strada Știrbei Vodă. Ajunsă în dreptul stației STB Luterană, a surprins și accident un pieton. Vorbim despre un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani.

În urma evenimentului, s-a declarat decesul pietonului căruia, în prealabil, i-au fost efectuate manevre de resuscitare. Brigada Rutieră a efectuat testarea cu aparatul alcooltest, dar și cu aparatul DrugTest, în ceea ce o privește pe conducătoarea auto. Atât din punct de vedere al consumului de băuturi alcoolice, cât și al consumului de substanțe psihoactive, s-a constatat faptul că aceasta nu se afla sub influența lor.

La acest moment vorbim despre un dosar penal deschis in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Aceasta se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. În continuare sunt efectuate cercetări, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor în care s-a produs accidentul de circulație. Se vor efectua audieri”, transmit autoritățile despre acest caz.

Update ora 17:53 Monica Odagiu a ajuns la INML și urmează să i se recolteze probe de sânge, pentru a se stabili dacă actrița consumase băuturi alcoolice sau substanțe interzise. La testele preliminare pe care le-a făcut la fața locului, rezultatele au fost negative, însă acestea nu reprezintă o dovadă în instanță. Va fi urmată procedura standard. Apoi, după prelevarea probelor de sânge, fosta iubită a lui Dan Bittman se va întoarce la Secția de Poliție, pentru a da declarații.

Update ora 17:40 Monica Odagiu a ajuns la Secția de Poliție.

Potrivit surselor CANCAN.RO, actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 35 de ani, la Ateneul Român din Capitală. Bărbatul ar fi încercat să traverseze prin loc nepermis. Medicii de pe ambulanță sosiți la fața locului au acordat ajutor, dar manevrele de resuscitare nu au avut succes. Fosta iubită a artistului Dan Bittman a plecat cu mașina de poliție, în urmă cu puțin timp.

Actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un bărbat, în Capitală

Brigada Rutieră a transmis și un comunicat referitor la evenimentul tragic care a avut loc în cursul zilei de duminică, 9 aprilie 2023. Accidentul mortal a avut loc în jurul orei 16:15, pe strada Știrbei Vodă.

Mai cu seamă, actrița se afla la volanul autoturismului său și circula pe strada respectivă dinspre Calea Victoriei. În dreptul stației STB „Luterană”, a accidentat mortal un bărbat. La fața locului s-a deplasat echipajul medical, în urma apelului la 112. Au aplicat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Medicii de pe ambulanță au fost nevoiți să declare decesul bărbatului de 35 de ani.

Oamenii legii au testat-o pe Monica Odagiu cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

