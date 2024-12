BREAKING | Un tânăr de 30 de ani și-a pus capăt zilelor LIVE pe Facebook: ”Vă rog să nu mă plângeți”

Un tânăr de 30 de ani și-a pus capăt zilelor, cu două zile înainte de Crăciun. Bărbatul a decis să-și încheie socotelile cu viața și să se arunce de pe un pod în zona autostrăzii A1 Lugoj-Deva. Înainte să recurgă la gestul extrem, acesta a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care i-a lăsat pe toți mască. Din nefericire, o mașină l-a izbit din plin și viața lui n-a mai putut fi salvată. Iată cum s-a întâmplat nenorocirea!

Un bărbat și-a luat viața la 30 de ani, după ce s-a aruncat de pe un pod în zona autostrăzii A1 Lugoj – Deva, luni seară. Acesta a vrut să-și încheie socotelile cu viața, însă înainte de a recurge la gestul extrem, el a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare.

Și-a cerut scuze de la toate persoanele pe care le-ar fi deranjat în viața lui și le-a promis că n-o să se mai întâmple acest lucru pentru că el pleacă pe alt drum. Le-a făcut o promisiune tuturor: că nimeni n-o să mai audă de el! I-a rugat să nu-l plângă, căci este alegerea lui de a se sinucide.

Într-o fracțiune de secundă, tânărul s-a aruncat pe carosabil, iar din cauza traficului intens o mașină l-a lovit din plin. Nimeni n-a mai putut face nimic pentru a-l salva.

„Îmi cer scuze încă o dată că sunt un prost, sunt un fraier sunt vai ş-amar de viaţa mea. Vă cer scuze tuturor că v-am deranjat cu orice, poate cu puţin, poate cu mult. Nu o să se mai întâmple, eu acum mă duc pe drum, unde o fi capătul o fi. De mine n-o să mai auziţi, vă rog să nu mă plângeţi, n-are rost. Vă cer scuze încă o dată tuturor şi celor care v-am dezamăgit.

Îmi accept soarta, aveţi grijă de voi, fiecare pentru el. Oricum eu am fost tot timpul în plus pentru toţi, oriunde m-am dus am fost în plus, dacă nu m-am dus am fost în plus. De acum îmi cer scuze pentru tot ce am făcut şi ce n-am făcut. Care vrea să mă înţeleagă mă înţelege, care nu nu. Eu cu viaţa îmi fac socoteala.

Nu-i vina nimănui, e vina mea, eu mi-o asum. Îs eu în plus în viaţa asta pentru toţi, o să mă duc să nu mai fiu în plus, gata. O să mai plâng puţin, asta îmi daţi voie nu?”, a fost mesajul acestuia.