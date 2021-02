Andreea Raicu și Horia Brenciu au coordonat emisiunea ”La Măruță”, de pe Pro TV, în lipsa titularului, Cătălin Măruță, trimis la izolare de noul coronavirus. Dar a suprevizat emisiunea, pentru că, până la urmă, e a lui și vrea să-i iasă brici. Și i-a ieșit! Horia și Andreea au fost, se poate spune, sclipitori!

Doar că atunci când în direct a apărut Iulia Vântur, tocmai din India, lucrurile s-au precipitat. ”Eu am vorbit înainte de emisiune cu ea”, a spus Cătălin Măruță, dar imediat a contracarat Brenciu: ”Vorbește doar cu mine!” A continat, transmițându-i direct mesajul Iuliei: ”Eu nu am mai intrat în viața ta de când mi-ai spus ADIO!” După aceea, le-a spus celor prezenți în studio: ”Să scrieți și voi versurile astea!” (CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR, REACȚIE OFICIALĂ DUPĂ CE S-A SPUS CĂ FAMILIA LUI SALMAN KHAN ARE LEGĂTURĂ CU SCANDALUL CU DROGURI DIN MUMBAI. VEDETA NEAGĂ IMPLICAREA)

Brenciu și Măruță s-au bătut pentru Iulia Vântur: ”Nu am mai intrat în viața ta de când mi-ai spus ADIO!”

Apoi, Andreea Raidu a povestit cum a ajuns în urmă cu peste zece ani pentru prima dată în India, experiența repetându-se de câteva ori. Dar Horia Brenciu avea să intervină din nou, cu mult umor. Ca de obicei. ”Eu nu am fost niciodată în India, ci doar în sudul ei, e acolo o insulă numită Maldive!” Tot el le-a pus întrebarea, Iuliei și Andreei, care a suspendat pentru câteva secunde emisiunea: ”Care l-a cunoscut prima pe Salman Khan?” (NU RATA: CUM S-AU COMPORTAT IULIA VÂNTUR ȘI SALMAN KHAN LA PRIMA APARIȚIE TV ÎN ROMÂNIA. CEI DOI AU FOST COPLEȘIȚI DE EMOȚII LA EMISIUNEA LUI MĂRUȚĂ | VIDEO)

Horia Brenciu avea să anunțe că vrea să-i găsească bărbat Andreei Raicu și a dat anunț în acest sens. ”Mesajele au început acum să curgă”, a anunțat colega prezentatoare a lui Horia Brenciu.