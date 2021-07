Brigitte, bântuită de amintirea lui Ilie Năstase. De ce nu-l poate uita vedeta pe fostul mare tenismen

Brigitte și Ilie Năstase au împărțit și bune și rele timp de opt ani, iar acest lucru și-a lăsat amprenta asupra vedetei. Bruneta nu poate uita prea ușor stilul de viață cu care a obișnuit-o fostul mare tenismen, drept urmare nu puține sunt situațiile în care-i reproșează diferite aspecte actualului soț.

Stilul de viață pe care l-a avut alături de Ilie Năstase o face pe Brigitte să fie nostalgică. Ori de câte ori are ocazia, bruneta îi aduce la cunoștință lui Florin Pastramă că în timpul relației cu fostul mare tenismen era ținută în puf, iar acum e nevoită să lucreze cot la cot cu muncitorii.

Nu vă gândiți că aceste reporșuri rămân fără reacție din partea lui Florin Pastramă, căci actualul soț al vedetei răbufnește ori de câte ori aude numele lui Ilie Năstase.

“Tot timpul Brigitte mă compară cu domnul Ilie. Păi stai mă Brigitte, ce ţi-a dat ţie domnul Ilie: două ceasuri, două genţi şi datorii. Am şi eu frustrarea mea, tot timpul îl aduce în discuţie”, a spus Florin Pastramă, sătul să audă numele lui Ilie Năstase.

Ilie Năstase: „Mă deranjează subiectul acesta”

De cealaltă parte, Ilie Năstase reacționează în stilul caracteristic atunci când aude că fosta soție încă-i pronunță numele. Fostul mare tenismen nu este de acord cu faptul că Brigitte vorbește în mod frecvent despre el.

“Eu am o soție, eu nu mai am nimic cu Brigitte. De ce nu mă întrebați și de fostele? Că am mai fost însurat. Eu am pe cineva acum, sunt cu cineva și doar persoana ei mă interesează. Ce spune Brigitte despre mine nu mă interesează.

Eu am o soție acum, normal că se enervează uneori, este ceva firesc. Mă deranjează subiectul acesta”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro

