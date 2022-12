Brigitte Pastramă a fost cucerită de viața din Dubai! Bruneta a făcut sacrificii pentru a achiziționa casa la care de mult visează

Brigitte Pastramă și-a îndeplinit visul, iar de ceva timp are casă în Dubai. Bruneta a urmat trendul și s-a înscris în rândul vedetelor care migrează spre Emiratele Arabe. După multe căutări și tranzacții eșuate, soția lui Florin Pastramă a reușit să își achiziționez o casă în Dubai și se declară cucerită de viața de acolo.

După multe sacrificii, Brigitte Pastramă a reușit să își îndeplinească visul. Bruneta și-a luat casă în Dubai și este în culme fericirii. Ultimele săptămâni le-a petrecut acolo și s-a declarat cucerită de tot. Se pare că aceasta își dorea de mult să se mute, iar acum visul i-a devenit realitate. Chiar dacă mirajul vieții din Dubai a cuprins-o, Brigitte Pastramă nu poate renunța la țara natală. Aceasta nu intenționează să se mute definitiv, însă de acum mare parte din timp îl va petrece în Dubai.

„Nu ne mutăm chiar definitiv. Am găsit o țară unde, în momentul în care ai intrat în ea, te avertizează că, dacă ești găsit cu chestii interzise, pedeapsa e capitală. Plus de asta, este o țară în care, dacă furi, ți se taie mâna. Este o țară frumoasă, o țară binecuvântată. Eu fac niște sacrificii pentru asta.

Nu mă voi muta 100%, dar decizia e luată, eu am investit deja. De un an și ceva cochetam cu chestia asta, dar nu pentru a mă muta, era așa un vis”, a declarat Brigitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ, ȚEAPĂ DE MII DE EURO! CE A PĂȚIT SOȚIA LUI FLORIN PASTRAMĂ ÎN DUBAI)

Brigitte Pastramă, achiziție impresionantă

Casa din Dubai a lui Brigitte Pastramă este așa cum și-a dorit-o. Vedeta a băgat adânc mâna în buzunare și a făcut o achiziție de 400.000 de euro. Acum, aceasta deține o casă de 130 de metrii pătrați, cu două dormitoare, trei băi și un living impresionant.

„Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine. Am vrut să am ceva al meu unde să pot evada. Să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. O casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din Romania. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro. Eu nu am optat pentru o plată în rate. Am dat 70% din suma, urmând că peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata”, declara Brigitte Pastramă.

(VEZI ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ, DEZVĂLUIRE-ȘOC DESPRE MARIAJUL CU ILIE NĂSTASE: „AM AVUT O CĂSNICIE ÎN TREI”)