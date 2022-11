Brigitte Pastramă, țeapă de mii de euro! Ce a pățit soția lui Florin Pastramă în Dubai

Brigitte Pastramă a mers, din nou, în Dubai, pentru a-și cere avansul înapoi. Bruneta a vrut să-și achiziționeze acolo o casă, dar s-a răzgândit și a rămas cu banii dați. Ce a urmat după aceea depășește orice scenariu de film!

Soția lui Florin Pastramă a ajuns lunea aceasta în Dubai pentru a-și recupera cei 5.500 de euro, sumă dată pentru un avans la o locuință. Mare i-a fost surpriza vedetei când s-a trezit că nici a zecea oară nu a reușit să rezolve nimic. Ca urmare, a spus că săptămâna aceasta va face o serie de mărturisiri despre situația reală în Dubai.

„A zecea oara la Damac să-mi cer avansul de 5500€ înapoi! Săptămâna viitoare, vă voi dezvălui totul despre viața în Dubai, escrocheriile marilor dezvoltatori și cât de mult te ajută românii stabiliți aici”, a spus Brigitte Pastramă pe Instagram.

Brigitte Pastramă, țepuită în Dubai

Totul a început în urmă cu un an, când soția lui Florin Pastramă a mers în Dubai ca să-și cumpere o casă. Problema a fost că atunci când s-a răzgândit, nu a reușit să-și recupereze avansul. Redăm declarațiile brunetei:

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu, unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință, care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună.

Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Este o casă cu 2 dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din suma, urmând ca peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata”, a declarat Brigitte pentru Click!

