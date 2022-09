Brigitte Pastramă, achiziții de sute de mii de euro. În ce a investit recent: „Îmi doream de mult timp”

Brigitte Pastramă (42 de ani) și Florin Pastramă (44 de ani) au recăpatat stabilitatea financiară, pierdută în vremea pandemiei. Brigitte a bifat, recent, două achiziții mari, în valoare de 400.000 de euro și de 150.000 de euro. Iată despre ce e vorba!

Soarele a răsărit și pe strada soților Brigitte și Florin Pastramă. Dacă în urmă cu un an puneau lacătul pe shaormeria pe care au deschis-o împreună, Brigitte a găsit repede o cale să iasă din necazurile financiare. Pandemia le-a îngreunat profitul pe afacere, astfel că, fosta soție a lui Ilie Năstase s-a reprofilat. Afacerea pe care o are în prezent, îi aduce venituri lunare considerabile, ce îi permit să facă investiții. Mai exact, este vorba despre restaurantul pe care l-a primit de la fostul soț, Ilie Năstase și pe care l-a renovat, ulterior.

Una dintre cele mai recente achiziții este o casă în Dubai, pe care și-a cumpărat-o, fără să apeleze la vreun împrumut în bancă.”Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu, unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință, care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Este o casă cu 2 dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din suma, urmând ca peste 5 luni să achit și cei 30%, când primesc cheia și e gata”, a declarat Brigitte pentru Click!

Și-a cumpărat bolid în valoare de 150.000 de euro

Achizițiile nu se opresc aici. Soția lui Florin Pastramă și-a cumpărat și o mașină electrică, pe care a plătit 150.000 de euro.

”Era o achiziție pe care mi-o doream de mult timp și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat altul, am trei mașini acum. Poate trimit una chiar în Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri”, a mai declarat aceasta, pentru sursa menționată anterior.