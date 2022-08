Brigitte Pastramă a făcut o descoperire șoc, înaintea operației de extirpare a unor tumori la sân: ”Am fost îmbolnăvită genital…”

Brigitte Pastramă continuă seria dezvăluirilor spectaculoase din viața ei la podcastul TACLALE, care va fi difuzat joi, 18 august, ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN.

Brigitte a mărturisit în partea doua a podcastului TACLALE că, în afara problemei de sănătate pe care a avut-o la sânul drept, dar și a atitudinii lui Ilie Năstase, care a considerat că soția lui simulează o boală gravă, un alt episod petrecut în spitalul de la Viena a răvășit-o complet.

Susține că se putea îmbolnăvi de cancer genital

”În dimineața zilei în care trebuia să mă operez, mi-au apărut pe organul genital trei negi, în condițiile în care eu nu l-am înșelat pe Ilie niciodată.

Am fost șocată, disperată, distrusă. Am fost îmbolnălvită genital de bărbatul care era cu mine. Atunci n-am mai fost pocăita care trebuia să fiu. M-am rugat la Dumnezeu, și am aflat că am trei tumori benigne (n.r.- fără celule canceroase), pe care mi le-au scos medicii.

Apoi m-a dus o prietenă de-a mea la un ginecolog care mi-a zis: «Fetiță, cu boala pe care o ai tu acum, poți să te îmbolnăvești de cancer genital!»”, a povestit fosta soție a lui Ilie Năstase.

„E o rușine ce mi s-a întâmplat”

Din acel moment, Brigitte a fost convinsă că fostul mare tenisman a înșelat-o, iar relația lor a devenit un calvar. Bruneta a mărturisit că teribila veste a transformat-o ca persoană.

”Apăruseră în CANCAN mai multe filmări cu fostul meu soț și cu o gagică (n.r. – amanta Cici). Am făcut o obsesie, era o obsesie să aflu cine m-a îmbolnăvit genital, cine e nenorocita aia?!

Am luat foarte multe injecții, m-am distrus total, mi-a căzut jumătate de păr din cap, doar ca să mă tratez de boala aia. E o rușine ce mi s-a întâmplat. Scopul meu era să aflu cu cine m-a înșelat.

Așa am devenit eu faimoasă ca isterică, o persoană care umblă după amantele lui Ilie. Am descoperit trei amante. Nu este momentul să dau numele, dar cu una am avut contact de mai multe ori și chiar sunt în instanță în momentul de față”, a precizat Brigitte.

Cine este ”amanta” misterioasă cu care Brigitte se răfuiește în justiție?

Interesant este că, pe portalele de justiție, actuala doamnă Pastramă apare citată în două procese.

Unul cu Simona Necula, fosta iubită a fratelui lui Florin Pastramă, dar care și-a retras între timp plângerea și al doilea cu …Raluca Podea, care a chemat-o în judecată pe Brigitte, pentru calomnie. Numai că despre Podea se știa că ar fi avut ceva legături în trecut cu Florin, actualul soț al timișorencei, nicidecum cu Ilie Năstase!

În cadrul părții a doua a podcastului TACLALE, Brigitte a admis că relația ei cu Ilie s-a terminat în momentul în care a descoperit-o pe amanta Cici.

Timișoreanca își reproșează faptul că, în loc să lupte pentru relația ei, a ales o cale greșită:

”Am fost orbită de răzbunare, și acolo am căzut. Am căzut de la credință. M-am rătăcit pur și simplu. Am fost rănită. L-am iubit foarte mult pe Ilie, nu a fost o chestie pentru bani și așa ceva. Am fost orbită și rănită”.

