Brigitte Pastramă, dezvăluiri cutremurătoare! ”M-a dezbrăcat în pielea goală, a spart un pahar și a zis….”

Brigitte Pastramă a avut parte de o viată extrem de agitată. După ce și-a pierdut primul soț, care a făcut infarct și a murit în somn, bruneta a avut o relație cu un bărbat din Timișoara, care i-a provocat traume psihice și fizice adânci.

Invitată în cadrul podcastului TACLALE, care va fi difuzat joi, 11 august 2022, de la ora 20.00 pe site-ul www.cancan.ro și pe pagina de Youtube CANCAN, Brigitte Pastramă a făcut o serie de dezvăluri cutremurătoare cu privire la viața chinuită pe care a avut-o în tinerețe, la Timișoara.

Soarta nu a fost de la început favorabilă vedetei, care s-a văzut văduvă și cu un copil de crescut la 23 de ani. ”Primul meu soț a murit în somn. A făcut infarct și l-am găsit în pat, cu ochii dați peste cap”, a explicat Brigitte, care a fost nevoită să se descurce singură, având de gestionat afacerile prospere ale fostului bărbat. Actuala doamnă Pastramă a mărturisit că a avut nevoie de psiholog la vremea respectivă, iar viața a luat o turnură și mai dramatică, după ce l-a cunoscut pe al doilea soț, Ovidiu Torj, pe care l-a catalogat ca un ”interlop dur, cunoscut în toată Timișoara”.

”Visasem că mă va omorî!”

Brigitte și-a deschis sufletul și a mărturisit că a primit o bătaie violentă de la cel de al doilea bărbat din viața ei, după o ceartă aparent banală. ”A tăbărât pe mine și a început să mă bată. Mă bătea unu la unu. La un moment dat nici nu l-am mai văzut cum era el. Am văzut un om cu ochi roșii, am văzut niște coaste ieșite din el, niște dinți ascuțiți. Aveam un calorifer în spate, de fontă, ascuțit. Mă împingea în el și mă gândeam că mă va omorî! Cu o noapte sau două înainte, visasem că mă va omorî!”, a povestit Brigitte, care a dezvăluit apoi și modalitatea în care a reușit să scape dintr-o situație mai mult decât delicată. ”Am zis Tatăl nostru, și după am zis, >. În momentul ăla a început să se retragă. >”.

Brigitte a reușit să fugă, a mers la IML, iar medicii au constat că are un hematom serios pe splină și o fisură craniană. Bruneta a avut noroc cu o femeie cu 20 de ani mai mare, care a luat-o în grijă și care i-a și deschis drumul spre biserica penticostală. Lovită din toate părțile, și la propriu și la figurat, vedeta și-a găsit refugiu în credință și, după mai multe încercări, l-a găsit pe Dumnezeu.

”Și-a rupt tricoul de pe el și mi-a făcut chiloți din el”

Din păcate însă, episodul de o violență extremă s-a repetat la câțiva ani distanță, când deja avea o relație cu Ilie Năstase. ”Eu deja stăteam în București. M-am întors (n.r la Timișoara). Aveam acel restaurant pe care voiam să-l închiriez sau să-l vând. Nu știu cum a aflat Ovidiu și a venit acolo. L-a bătut pe chiriaș, m-a bătut și m-a dezbrăcat în pielea goală. A luat un pahar, l-a spart și a zis: >. Din nou, Dumnezeu, duhul sfânt din mine a zis aceleași cuvinte: >. Și dintr-o dată s-a trezit, m-a văzut în pielea goală, și-a rupt tricoul de pe el și mi-a făcut chiloți din el”, a rememorat, vădit emoționată, Brigitte.

Traumele provocate de Ovidiu Torj au marcat-o definitiv pe actuala soție a lui Florin Pastramă. Ce umilință supremă a fost nevoită să suporte Brigitte în momentul în care bărbatul i-a adus la vizită fata în vârstă de doi ani și jumătate, pe care tot el îi interzisese să o vadă, dar și alte povești de viață incredibile puteți vedea în cadrul podcastului TACLALE, care va fi difuzat joi, 11 august 2022, pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN.

