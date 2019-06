Brigitte Pastramă, executată silit de Fisc! Bruneta este datoare vândută

Brigitte a intrat în atenția Servicului de executare silită al ANAF. Vedeta are un local în care organizează evenimente pentru copii, iar numele firmei pe care aceasta o reprezintă apare pe o listă întocmită de ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice-Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice-Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice.

Brigitte Sfat a preluat firma pentru copii in anul 2014. Atunci i-a schimbat numele si activitatea. Din firma de curatare a cladirilor a transformat-o in organizare de evenimente pentru copii. In 2017, firma a făcut un profit de 69.847 de lei. Apoi datoriile au ajuns la 1.435.492 lei, adică aproximativ 310.000 euro, fapt ce a atras atenţia Fiscului, potrivit wowbiz.ro.

“În temeiul art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice somează următoarele societăţi comerciale cu sediul social în Bucuresti, sector 1 să achite în termen de 15 zile de la data prezentului anunţ debitele datorate bugetului general consolidat al statului conform actelor administrative emise”, se arată în anunţul ANAF.

Somaţie/titlu executoriu a fost trimisă în data 2 februarie 2019, moment în care Brigitte filma la „Ferma”, acolo unde și-a cunoscut actualul soț, pe Florin Pastramă.