Brigitte Pastramă, grave probleme de sănătate după infectarea cu Covid-19: „Am zis că mor”

„Era o bacterie pe care am făcut-o de când am avut Covid-19, s-a activat atunci. 50% din oameni au acea bacterie care produce meningită dacă nu o tratezi. De asta mă durea capul atât de rău. Se activează după Covid-19. Și noroc că mi-am făcut analizele. De asta mă lua și inima, și capul, de la bacteria aia. Mi-a făcut tomograf, mi-a făcut la inimă, mi-a făcut și ecografie. Toate analizele mi-au venit perfect, dar tot am acea bacterie”, a explicat Brigitte Pastramă, la Antena Stars.

Brigitte Pastramă: „Am zis că mor”

Soția lui Florin Pastramă a dezvăluit faptul că a avut mari dificultăți de respirație și stări de leșin. Însă, din fericire, a primit un tratament pentru ca bacteria să nu-i mai pună viața în pericol.

„Când am fost la Timișoara mi-a fost rău, am zis că mor, că nu mai respir. Acum am primit tratament. Am dat 1.000 de euro pe analize. Se activează de la o viroză foarte puternică sau de la Covid-19. Aduce probleme la creier.”, a mai adăugat vedeta.

