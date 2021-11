Brigitte Pastramă, în stare de şoc după ce fiul său i-a distrus apartamentul: „Și-a bătut joc de mine”

Brigitte Pastramă a avut parte de un şoc în momentul în care a văzut cum arată unul dintre apartamentele pe care le deţine. Fiul său a distrus mobila, dar şi pereţii locuinţei. Un scandal de proporţii a izbucnit între cei doi.

Fosta soţie a lui Ilie Năstase a a investit zeci de mii de euro în apartament, însă toată munca sa a fost distrusă de Roby. Fiul brunetei a locuit câteva luni în acolo, timp în care s-a ocupat de „reamenajare”.

În emisiunea din 25 noiembrie, de la Antena Stars, bruneta a arătat tuturor cum a fost vandalizată locuința. Vedeta nu şi-a putut reveni prea uşor din şocul pe care fiul său i l-a provocat.

„Nu pot să cred! Mie îmi vine să plâng. În momentul în care am deschis ușa studioului am fost șocată. Nu mă așteptam din partea lui Roby să distrugă apartamentul. Eu am băgat ultimii bani acolo. A costat câteva zeci de mii de euro. Nu pot să cred că va trebui să mai bag câteva mii de euro. A distrus faianța, a distrus toți pereții, a nenorocit acel apartament. (…) Și-a bătut joc de mine. Mi-a distrus tot. Cum a putut să facă așa ceva?! Eu am dat 5.000 de euro pe bucătăria asta. Astea sunt canapele de 1.000 de euro bucata”, a spus Brigitte.

„Nu mă așteptam să îmi facă așa ceva și să fie atât de lipsit de respect. I-am dat apartamentul de la etajul 1, apoi i-am dat restaurantul unde am băgat toți banii. Eu am investit în acel restaurant peste 70.000 de euro. Nu o să-l iert prea curând, chiar dacă e copilul meu”, a mai spus bruneta.

Situaţia a degenerat între Brigitte şi fiul său

În timp ce se afla în apartament, Roby și-a făcut apariția și a început un scandal-monstru. Tânărul a vrut să o scuipe pe mama sa, însă Florin Pastramă a intervenit.

„Ce ai făcut cu apartamentul meu? Ți-ai bătut joc de mine? Nu există! Cum adică să mă dea afară din apartamentul meu?! (…) Mă duc la Poliție pentru vandalism. Eu am făcut pușcărie pentru ca tu să fii un băiat respectuos. Dacă e copilul meu trebuie să-mi vandalizeze tot?! Mi-a distrus două mașini. Apartamentul e pe firma mea. Înțelegerea noastră a fost că îți dau acest apartament, dar să ai grijă de el. (…) Îl blochez peste tot. E un nemernic și nu merită să fie copilul meu. Eu îi plătesc curentul, gazul. Gata, s-a terminat. Pentru mine nu mai există copilul ăsta”, țipa Brigitte.

Sursă foto: capturi video, Instagram