Brigitte Pastramă, prima apariţie după scandalul măștilor contrafăcute! Vedeta este de nerecunoscut

Vica Blochina și-a aniversat pe 8 august, ziua de naștere, alături de cele mai dragi persoane din viaţa ei. Printre invitaţi s-a numărat şi Brigitte Patramă, care a reuşit să atragă toate privirile asupra ei. „De vină” se pare a fost look-ul pe care vedeta l-a gândit în cele mai mici detalii pentru evenimentul la care a participat.

Soția lui Florin Pastramă a fost întotdeauna o prezenţă care nu a putut fi trecută aşa uşor cu vederea. Bruneta are întotdeauna grijă la modul în care arată atunci când iese din casă, mai ales la o petrecere cu mulţi invitaţi.

Se pare că Brigitte nu a fost recunoscută la petrecerea dată în cinstea prietenei sale, iar privirile tuturor au fost aţintite asupra ei când şi-a făcut apariţia la locul evenimentului. Mai exact, soţia lui Pastramă a apărut cu părul scurt, tuns bob, cu breton, în nuanțe de blond și negru.

Cel mai probabil Brigitte a folosit o perucă pentru a-şi schimba look-ul, asta pentru că până acum nu a făcut astfel de schimbări majore. Însă, există persoane care cred în transformarea sa şi chiar o încurajează să nu mai revină la brunet.

Mai mult decât atât, Brigitte Pastramă a făcut un mic sondaj înainte de a apărea în public cu părul scurt și blond. Vedeta și-a întrebat fanii dacă o prinde noul look, semn că părerea prietenilor virtuali contează pentru aceasta.

Ce spune Brigitte după ce a fost pusă sub control judiciar

În cadrul unui interviu recent, Brigitte și Florin Pastramă au oferit primele declarații în scandalul măştilor de „firmă”.

Cei doi soți au fost puși sub control judiciar și sunt cercetați sub infracțiunea de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute.

„Sunt de părere că au ajuns în această situaţie pentru că s-au depărtat de Dumnezeu şi s-au fălit cu bunuri materiale. Mai mult, potrivit lor, nu au știut că vând măşti contrafăcute sau că este ilegal să comercializeze produse cu inscripții de brand și nici că măștile sunt încadrate la obiecte sanitare.

Nu ştiam că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Eu m-am îndepărtat de latura duhovnicească foarte mult și am început să mă îmbrac de branduri, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, pentru că un copil de-al lui Dumnezeu trebuie să fie smerit și consider că încercarea pe care am avut-o a fost din cauza faptului că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne arate că este alături de noi, deși noi nu am meritat”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram