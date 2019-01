Brigitte Sfăt, amintiri din spatele gratiilor: „Am gătit ca să ies mai repede”! Care a fost replica Mihaelei Rădulescu

Trecutul nu pare să-i dea pace lui Brigitte Sfăt. Fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase, paticipantă într-un show TV, a făcut mărturisiri emoționante despre perioada când se afla în spatele gratiilor.

Vedeta a povestit că a gătit în închisoare pentru a putea ieși mai devreme. „Da, știu să gătesc. Chiar îmi aminteam că atunci când am fost arestată, la două luni după moartea primului meu soț, am gătit în penitenciar, pentru peste 100 de gardieni. Am fost închisă și ca să pot ieși mai repede afară, am lucrat la popotă”, a spus bruneta. „Brigitte, te admir pentru sincerite. Dă-mi voie să te aplaud pentru curajul tău”, a spus Mihaela Rădulescu.

Brigitte s-a despărțit de logodnic

Recent ea a fost invitată într-o emisiune de divertisment, moment în care s-a văzut că nu mai poartă inelul de logodnă, plus că a șters toate pozele cu el de pe contul de Instagram.

Cel care a sesizat primul aceste lucruri a fost Cătălin Măruţă, care a avut-o invitată în platou odată cu ceilalţi concurenţi ai noului sezon „Ferma vedetelor”. „Brigitte, tocmai începusei o poveste de dragoste…Crezi că o să mai reziste relaţia ta după experienţa asta cu „Ferma„?”, a început Măruţă să abordeze subiectul.

„Mie îmi place să am o relaţie frumoasă de prietenie cu cei 17 colegi ai mei. Mie îmi plac începuturile şi consider că cel mai mare şi mai important este acest început„, a replicat ea.

„De fapt, trebuie să aflăm ceva, tu nu mai… Mai eraţi împreună sau nu?„, a întrebat-o Cătălin Măruţă. Iar răspunsul lui Brigitte a fost cu subînţeles: „Bip! Nu doresc să discut despre problemele mele de acasă, pentru că pentru mine este un nou început această „Fermă” şi doar atât pot să spun„.

Măruţă a insistat: „Deci clar, povestea de dragoste se cam epuizase. Şi am văzut că nici inelul nu-l mai ai pe mână. Ăla de logodnă. Gata, s-a terminat?”. Brigitte: „Bip. Nu vreau să vorbesc despre aşa ceva. Ţi-am zis, îmi plac începuturile noi şi acesta este cel mai frumos început”, a mai spus Brigitte.