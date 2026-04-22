Bucătarul care și-a dat demisia de la restaurantul lui Melek rupe tăcerea: "Nu am avut nicio vină!"

De: Anca Chihaie 22/04/2026 | 15:02
Melek/ sursă foto: social media

Melek, cunoscută în mediul online pentru activitatea sa intensă pe platformele de social media și pentru comunitatea de aproximativ 1,7 milioane de urmăritori, se află în centrul unui nou episod care a atras atenția publicului. De această dată, situația vizează activitatea restaurantului pe care îl administrează și plecarea neașteptată a bucătarului principal, eveniment care a generat o serie de reacții și explicații din ambele părți implicate.

Totul a pornit după ce Melek a anunțat în mediul online că echipa sa de bucătărie a suferit o schimbare importantă, odată cu plecarea persoanei responsabile de preparatele culinare principale. În contextul acestei situații, activitatea localului ar fi fost afectată temporar, iar calitatea servirii unor mese ar fi întâmpinat dificultăți, aspect recunoscut indirect de către aceasta în comunicările sale publice.

Ce a răspunsul bucătarul care a plecat de la Melek

În paralel, fostul angajat a venit cu propriul punct de vedere asupra situației, susținând că plecarea sa nu ar fi fost cauzată de lipsa competenței profesionale, ci de condițiile de muncă și modul în care erau gestionate sarcinile în bucătărie. Acesta ar fi afirmat că desfășura activități intense, cu program prelungit, și că de multe ori era nevoit să acopere mai multe responsabilități simultan, din cauza lipsei de personal. În viziunea sa, această suprasolicitare constantă ar fi dus la tensiuni în cadrul echipei și, în final, la decizia de a părăsi locul de muncă.

Totodată, fostul bucătar a susținut că ar fi semnalat în repetate rânduri dificultățile apărute din lipsa personalului auxiliar, în special în zonele de pregătire a alimentelor, însă situația nu ar fi fost rezolvată la timp. Din perspectiva sa, aceste probleme organizatorice ar fi fost factorul principal care a determinat ruptura profesională, și nu lipsa de implicare sau performanța în activitate.

„Da, problema e că nu am avut nicio vină. Sunt bun pe ceea ce fac, 16 ore le țin fără oprire și am mulțumit toți clienții, dar când i-am explicat situația, că nu i-au venit oameni la muncă, că cei care pregăteau carnea, eu nu o aveam, și trebuia să fac 2-3 munci în plus, și tot ea a zis să nu mai comentez și să bag“, a spus fostul angajat.

Pe de altă parte, Melek a transmis anterior în mediul online că se confruntă cu dificultăți în menținerea standardelor obișnuite ale restaurantului, în contextul plecării bucătarului principal. Activitatea din bucătărie ar fi fost preluată temporar chiar de către ea, pentru a compensa lipsa personalului și pentru a încerca menținerea serviciilor oferite clienților.

„Vreau să îmi cer scuze pentru ultimele 2-3 mese. Am înțeles că au fost ceva probleme. Astăzi, mi-a plecat bucătarul principal. Am intrat în bucătărie și am încercat să mulțumesc pe toată lumea atât cât am putut. De 12 ore sunt la grătar. Frate, nu ai cum să îi mulțumești pe toți, niciodată în viața asta! Mai sunt 2-3 pe care nu-i poți mulțumi orice le-ai face. Ăștia suntem. Îmi vine să plâng, pentru că îmi dau silința din toate puterile mele”, a spus și  Melek.

Tags:

Recomandarea video

