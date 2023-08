Bucureștenii au fost alertați prin sistemul RO-Alert, după ce o minoră de 11 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. Dacă o vedeți, sunați de urgență la 112!

Pe data de 4 august, în jurul orei 18:30, românii au primit un mesaj de tip RO-Alert prin care au fost anunțați că Solyom Elena Mihaela, o minoră, a dispărut. Tânăra de 11 ani a plecat voluntar de acasă din Afumați, dar nu s-a mai întors. Cine poate oferi detalii despre unde se află, este rugat să sune la 112!

Încă un caz de copil dispărut a fost transmis de către IGPR. Solyom Elena Mihaela este căutată de o țară întreagă. Pentru a o identifica, autoritățile au transmis semnalmentele sale:

„La data de 04.08.2023, minora SOLYOM ELENA MIHAELA de 11 ani a plecat în mod voluntar din Sat Afumați, Com. Afumați, jud Ilfov, existând indicii că frecventează Mun. București si jud Ilfov – Oras Voluntari, Com. Afumați, Com. Ștefănești. Semnalmente: înălțime 1,70 m; greutate 60 kg, constituție atletică; fața ovală, par negru, lung, ochii căprui. Orice informație va fi transmisă la numărul unic pentru apeluri de urgenta 112”, este mesajul transmis prin RO-Alert.

Orice individ care o vede pe minora dispărută are obligația, prin lege, de a transmite toate detaliile către autorități, potrivit legii:

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, se arată în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

Mesaje RO-Alert, după ce copiii au dispărut

În primele luni ale anului 2023, poliția a anunțat mai bine de 3.000 de cazuri de persoane dispărute. Mulți dintre cei care nu au mai fost găsiți sunt minori care pleacă voluntar de acasă sau din centrele de plasament. Majoritatea sunt găsiți în primele ore ale dispariției sau dispar, pur și simplu, fără o pistă.

În cazul minorilor, autoritățile au creat un sistem de tipul RO-ALERT prin care să transmită toate detaliile spre identificarea celor care nu sunt de găsit. Acest mecanism a intrat în vigoare încă din luna septembrie a anului 2022.

Bineînțeles, există și multe situații în care cei dispăruți sunt găsiți după câteva ore sau zile, fiind vorba doar despre o neînțelegere între familie și persoana în cauză. De cele mai multe ori, acest fir narativ este valabil în cazul adolescenților care pleacă de acasă fără să-și anunțe părinții.

