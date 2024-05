Alex Dobrescu, reacție halucinantă după ce Cristina Cioran și fosta soție au obținut ordin de protecție împotriva lui: „Nu le-am iubit niciodată. Am fost cu ele din interes”

După ce a mai adăugat încă un ordin de protecție în palmares, Alex Dobrescu face noi mărturisiri halucinante. Recent, bărbatul s-a dezis atât de fosta soție, cât și de Cristina Cioran și spune că nu le-a iubit niciodată, iar relațiile pe care le-a avut cu ele au fost strict din interes. De asemenea, acesta susține că și-a plătit „datoria” către fostele partenere făcându-le ambelor câte un copil. Ce a putut spune despre Cristina Dobrescu și Cristina Cioran?

La nicio lună de când a fost obligat de instanță să poarte o brățară de supraveghere la picior, în urma scandalului avut cu Cristina Cioran, Alex Dobrescu a primit o nouă veste proastă. De data aceasta și fosta soție a cerut ordin de protecție împotriva lui și l-a obținut. (Vezi mai multe detalii AICI) Ei bine, în urma celor întâmplate, bărbatul a avut o reacție halucinantă și a dat cărțile pe față, distrugându-le pe fostele sale partenere.

În prezent, Alex Dobrescu nu mai are voie să se apropie de fosta soție și fiul pe care îl au împreună, dar nici de Cristina Cioran și micuța Ema. Fostele partenere ale bărbatului au obținut fiecare câte un ordin de protecție, însă asta nu îl supără prea tare, fiind chiar bucuros de deznodământ.

În cadrul unui interviu recent, Alex Dobrescu a vorbit deschis și a dat cărțile pe față. Acesta a mărturisit că atât în cazul fostei sale soții, cât și în cazul Cristinei Cioran nu a fost încercat de niciun sentiment și nu se poate vorbi despre dragoste. El a mărturisit că ambele relații au fost din interes, iar după ce scopul a fost împlinit și presupusele povești de iubire s-au evaporat.

Mai exact, în cazul Cristinei Dobrescu, Alex a avut nevoie de o femeie care să fie alături de el într-un moment greu și să îi aducă pachete la pușcărie. Iar despre relația cu Cristina Cioran a spus că intenția lui a fost să aibă un loc unde să stea, atunci când a rămas fără locuință. Însă, chiar dacă susține că și-a folosit partenerele, Alex Dobrescu nu se consideră vinovat cu nimic, spunând că s-a revanșat fața de ele prin faptul că le-a făcut câte un copil.

„Nu le-am spart nicio ușă, n-am lovit nimic. Le-am spart bula minciunilor și valorile de săpun în care trăiesc. Deci eu când apar adevărul lor începe să se clatine și e mult mai ușor să ceară un ordin de restricție, decât să stea față în față cu adevărul. Femeia mi-a dat block ca să nu mai îmi dea niciun ban. M-am dus acasă la ea să îmi dea banii, să îl văd pe fiul meu. Nu a vrut să îmi deschidă ușa, am țipat un pic, nu am țipat tare că îl iubesc. (…)

Nu mă deranjează cu nimic ordinele de restricție, chiar îmi fac bine, chiar voiam să termin definitiv relația și cu ea și cu Kiki. Am fost doar din interes cu aceste două femei, și cu fosta mea soție, și cu Kiki. Au fost momente de cumpănă, dar m-am revanșat față de ele și le-am făcut doi copii.

Prima mi-a adus pachete la pușcărie, că de asta am fost cu ea și aveam nevoie să mă caute cineva. A doua, Cristina Cioran, am fost cu ea că o perioadă nu am avut unde să stau. Nu ne-am iubit niciodată. Am fost strict din interes cu ele și atât”, a declarat Alex Dobrescu, Antena Stars.