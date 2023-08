Bucurie mare în familia Chefi la Cuțite de la Antena 1! A devenit tată de tripleți

Este o zi mare în familia unui concurent de la Chefi la Cuțite de la Antena 1. Ionuț Belei, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea și câștigătorul sezonului 8, a devenit tătic de tripleți.

Ionuț Georgel Belei a reușit să-l impresioneze pe Sorin Bontea chiar din timpul preselecțiilor de la Chefi la Cuțite, în sezonul 8. Tânărul a gătit un desert, nougat cu fructe și caramel sărat, rețetă la care avea să i se ofere toate cele trei cuțite ale juraților, dar și cuțitul de aur din partea lui Sorin Bontea. Ionuț Belei a profitat la maxim de cuțitul de aur oferit de către Sornin Bontea, s-a ambiționat și a demonstrat că este cel mai bun chef din sezonul 8. De meserie electrician, Ionuț a venit chitit din Germania, acolo unde a mers să lucreze în construcții, să câștige marele trofeu din sezonul 8, Chefi la Cuțite.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea. Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau, să văd cum e Germania. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania, măcar să scot banii de drum”, a povestit tânărul de la Chefi la Cuțite.

Soarta a avut ale planuri pentru tânărul electrician. Chiar dacă avea o experiență de 2 ani într-un restaurant cu specific mediteranean dintr-un oraș din Frankfurt, tânărul a furat meserie de la cei mai talentați și renumiți bucătari și chiar a ajuns să lucreze pentru un chef care avea o stea Michelin. Toate aceste experiențe aveau să-l aducă tot mai aproape către câștigarea trofeului de la Chefi la Cuțite, sezonul 8.

„Era un bucătar italian, mă puneam să îl ajut, lăsam vasele să stea în treaba lor, stăteam apoi până la 1-2 să termin treaba. Acum sunt pe post de bucătar. Am schimbat restaurantele, am ajuns să lucrez și cu un chef care avea o stea Michelin, am lucrat apoi cu un chef italian foarte bun, de la care am învățat foarte multe”, a povestit Ionuț Georgel Belei parcursul lui profesional

Ionuț Georgel Belei, câștigătorul Chefi la Cuțite, sezonul 8, a devenit tată de tripleți

Citește și: CÂND ÎNCEPE CHEFI LA CUȚITE, SEZONUL 12. NUMĂRUL DE EDIȚII SĂPTĂMÂNALE A FOST SCHIMBAT

După câștigarea sezonului 8, Chefi la Cuțite, viața lui Ionuț Belei avea să se schimbe radical. Cererile de colaborare începuseră să fie tot mai multe, iar participarea în celebrul show culinar avea să-i garanteze succesul în meserie. Pe lângă asta, viața personală a câștigătorului Chefi la Cuțite a căpătat cu totul alt sens. Recent, Ionuț Belei a devenit tată de tripleți, veste ce i-a umplut sufletul de bucurie. În cadrul unui interviu, tânărul nu a dorit să ofere prea multe informații și chiar a menționat că își dorește cât mai multă discreție.

„Doar atât pot să dau din casă că sunt tripleți. Nu îi postez deloc și nu vreau să apară în media. Nu o să dau poze cu ei”, a spus Ionuț Belei pentru Fanatik.