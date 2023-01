Bucurie mare în showbiz-ul internațional! Vedeta TV este însărcinată

Ferne McCann așteaptă cel de-al doilea copil cu viitorul ei soț, Lorri Haines. Vestea a venit doar la câteva luni după ce afaceristul și vedeta de la „Towie” și-au anunțat logodna. Modelul mai are un copil din căsnicia anterioară.

Vedeta de 30 de ani l-a cunoscut pe logodnicul ei în urmă cu aproximativ doi ani. Afaceristul a cerut-o de soție în luna iulie a anului trecut, când erau într-o vacanță romantică, în Franța. Chimia dintre cei doi este extrem de puternică, așa cum se poate observa în fotografiile pe care le postează împreună. Vedeta TV mai are un copil din relația cu Arthur Collin, o fetiță de cinci ani pe nume Sunday.

(CITEȘTE ȘI: Bucurie mare în lumea mondenă! Celebra actriță este însărcinată cu cel de-al treilea copil)

Ferne McCann, mesaj emoționant pentru iubit

Când Ferne McCann și Lorri Haines au împlinit un an de relație, vedeta i-a lăsat un mesaj superb pe Instagram, alături de o poză. Fanii au reacționat imediat prin o mulțime de comentarii.

„Sărbătorim aniversarea noastră de un an. Am învățat atât de multe despre dragoste de când sunt în această relație. Poate că înainte aveam o idee deformată despre ce era, de fapt, dragostea. Dragostea nu este numai fericire. Întâlniri romantice, poftă, râsete, ghemuiri, cine confortabile și bucurie nesfârșită. Nu, dragostea înseamnă negi în toate și apariția indiferent de ce. Ce este mai bun, ce este mai urât. Așa că Lorri Haines, mulțumesc că ai apărut în vremuri bune și în vremurile cu adevărat foarte proaste! Nu a fost cel mai ușor primul an de relație, dar nici nu a fost o pierdere totală”, a spus Ferne McCann pe rețelele de socializare, când cei doi au împlinit un an.

(CITEȘTE ȘI: UPDATE. Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest! Contestația la arestarea preventivă a fost respinsă de judecători)