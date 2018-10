Bucurie mare pentru actrița Kate Hudson! A născut o fetita

Cunoscuta actriță americană, Kate Hudson, a adus pe lume cel de-al treilea copil al său. Actrița e într-o relație de un an și jumătate cu muzicianul Danny Fukikawa, fiind primul lor copil împreună.

Fetița se numește Rani Rose și s-a născut marți, potrivit CNN. Actrița a făcut marele anunț pe contul său de Instagram.

Hudson mai are un fiu în vârstă de 7 ani, Bingham, cu Matthew Bellamy, solistul trupei Muse, de care s-a despărţit în 2014, după ce s-au logodit în 2011.

De asemenea, actriţa are un fiu, Ryder, în vârstă de 14 de ani, dintr-un mariaj anterior, cu Chris Robinson, fost solist al formaţiei The Black Crowes.

Kate Hudson, fiica actorilor Goldie Hawn şi Bill Hudson, a devenit cunoscută în 2001 graţie rolului din filmul „Aproape celebri/ Almost Famous”, obţinând ulterior roluri principale într-o serie de producţii hollywoodiene de succes, precum „Cum să scapi de un tip în 10 zile/ How to Lose a Guy in 10 Days”, „Cheia schelet/ The Skeleton Key”, „Mămică de ocazie/ Raising Helen”, „Noi doi şi Dupree”, „Aurul nebunilor” şi „Războiul mireselor/ Bride Wars”.