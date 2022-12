Dan Șucu a revitalizat clubul Rapid și acum investește în viitorul sportului românesc. Bazele sportive Constructorul și Coresi, după o investiție de milioane de euro, sunt locul în care vor crește următoarele generații de fotbaliști.

Dan Șucu e cea mai nouă prezență în conducerea unui club din fotbalul românesc. De la finalul lunii mai, de pe data de 24, este oficial acționar al celor de la Rapid, iar echipa din Giulești se anunță acum printre favoritele în lupta pentru laurii de campioană, potrivit Prosport.ro.

Patronul Mobexpert a adus un mare plus: liniștea financiară. A anunțat bugete de șapte, zece și 14 milioane de euro pentru Rapid în următorii trei ani. Tot atunci, la prezentarea oficială, a precizat că formația „vișinie” va beneficia de două baze sportive în nordul Capitalei, Constructorul şi Coresi, a căror renovare va costa foarte multe milioane de euro.

Bucurie readusă în Giulești de Dan Șucu! Omul care a revitalizat clubul Rapid București

Cert e că puternicul om de afaceri, 59 de ani, s-a ținut de cuvânt. În toamnă, echipa s-a mutat în noua baza, Constructorul. Investiția de aici? Șase milioane de euro și rapidiștii beneficiază, printre altele, de terenuri moderne, de dimensiuni normale, medii și mici. Echipa mare se pregătește aici, dar și juniorii, un „capitol” foarte drag lui Dan Șucu.

Și Coresi a fost inaugurată, iar cel cunoscut și ca „Omul care a mobilat România” a dezvăluit la Gala Mari Sportivi ProSport care e moștenirea sa, de fapt: „Atunci când am investit în bazele sportive, ne-am gândit la sănătate, ne-am gândit la două mii de copii care vor putea să facă sport.

E grozav să ai spitale bune în România, dar e și mai grozav să ai baze sportive. Copiii noștri nu trebuie să ajungă la spital, ci să facă sport, să fie feriți de obezitate, să nu mai stea numai în fața calculatoarelor. Să îi ferim de băutură, de țigări, de droguri. Și asta a fost intenția inițială. De acolo am pornit, dar hai să nu vorbim neapărat de istorie, hai să vorbim ce facem în continuare. Când am investit în fotbal, am văzut o anomalie ca om de afaceri.

Nu prea le plac cifrele celor din fotbal, dar deloc. Nu le plac obiectivele măsurabile, nici obiectivele finale, nici cele parțiale, nici cele tranzitorii. Și atunci, din punctul meu de vedere, am încercat să găsesc soluții pentru ce vorbim în clipa de față”.

La Baza „Constructorul Mobexpert” și Baza „Coresi Mobexpert” urmează să se pregătească mii de copii. „Mi-am propus să reușim împreună să dublăm numărul de copii care sunt legitimați la fotbal în următorii cinci ani. Sigur că ne trebuie baze sportive, sigur că ne trebuie și dorință, putere. Eu și soția mea am decis că vom investi în continuare în cel puțin zece baze sportive în următorii cinci ani. Le vom construi pe banii noștri” a mai anunțat Dan Șucu în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport.